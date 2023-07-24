https://sputnik-georgia.ru/20230724/pozhar-v-rustavi--sgorelo-byvshee-zdanie-sluzhby-chs-280208008.html

Пожар в Рустави – сгорело бывшее здание службы ЧС

Пожар в Рустави – сгорело бывшее здание службы ЧС

К счастью, во время инцидента никто не пострадал 24.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-24T11:27+0400

2023-07-24T11:27+0400

2023-07-24T11:27+0400

происшествия

новости

грузия

тбилиси

служба по управлению чрезвычайными ситуациями

рустави

пожар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/08/264236818_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_77cf974fed7ae130a82b0e942974a18a.jpg

ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Бывшее здание пожарно-спасательной службы сгорело в результате пожара в городе Рустави (25 км от Тбилиси).По информации телеканала "Рустави 2", во время пожара в здании никого не было. Объект, расположенный на улице Гагарина, является частной собственностью и последние годы был закрыт. Что стало причиной возгорания – пока неизвестно. На месте работали несколько экипажей Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, которые смогли вовремя потушить огонь. В результате инцидента никто не пострадал. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

рустави

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, новости, грузия, тбилиси, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, рустави, пожар