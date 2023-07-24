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Пожар в Рустави – сгорело бывшее здание службы ЧС
Пожар в Рустави – сгорело бывшее здание службы ЧС
К счастью, во время инцидента никто не пострадал 24.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-24T11:27+0400
2023-07-24T11:27+0400
2023-07-24T11:27+0400
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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Бывшее здание пожарно-спасательной службы сгорело в результате пожара в городе Рустави (25 км от Тбилиси).По информации телеканала "Рустави 2", во время пожара в здании никого не было. Объект, расположенный на улице Гагарина, является частной собственностью и последние годы был закрыт. Что стало причиной возгорания – пока неизвестно. На месте работали несколько экипажей Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, которые смогли вовремя потушить огонь. В результате инцидента никто не пострадал. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, тбилиси, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, рустави, пожар
происшествия, новости, грузия, тбилиси, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, рустави, пожар
Пожар в Рустави – сгорело бывшее здание службы ЧС
К счастью, во время инцидента никто не пострадал
ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Бывшее здание пожарно-спасательной службы сгорело в результате пожара в городе Рустави (25 км от Тбилиси).
По информации телеканала "Рустави 2
", во время пожара в здании никого не было. Объект, расположенный на улице Гагарина, является частной собственностью и последние годы был закрыт.
Что стало причиной возгорания – пока неизвестно. На месте работали несколько экипажей Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, которые смогли вовремя потушить огонь.
В результате инцидента никто не пострадал.