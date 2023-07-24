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Премьер Грузии открыл посольство страны в Хорватии
Премьер Грузии открыл посольство страны в Хорватии
По словам премьера, открытие посольства вывело грузино-хорватские отношения на новый уровень 24.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-24T22:09+0400
2023-07-24T22:09+0400
2023-07-24T22:09+0400
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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вместе со своим хорватским коллегой Андреем Пленковичем приняли участие в официальной церемонии открытия посольства Грузии в Загребе, сообщает пресс-служба главы правительства. На открытии посольства ансамбль "Херио" исполнил национальные гимны Грузии и Хорватии. На мероприятии также присутствовали министры иностранных дел и другие официальные лица двух стран. По словам премьера, открытие посольства вывело грузино-хорватские отношения на новый уровень. До сих пор Республика Хорватия прикрывалась Грузией из Венгрии. В 2007-2010 годы Хорватия покрывалась из посольства Грузии в Греции, а с 2010 года – из посольства в Венгрии. У Хорватии также нет посольства в Грузии – страна покрывается из хорватского посольства в Греции. Дипломатические отношения между Хорватией и Грузией были установлены 1 февраля 1993 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
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грузия, политика, новости, хорватия, ираклий гарибашвили, андрей пленкович
грузия, политика, новости, хорватия, ираклий гарибашвили, андрей пленкович
Премьер Грузии открыл посольство страны в Хорватии
По словам премьера, открытие посольства вывело грузино-хорватские отношения на новый уровень
ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вместе со своим хорватским коллегой Андреем Пленковичем приняли участие в официальной церемонии открытия посольства Грузии в Загребе, сообщает пресс-служба главы правительства.
На открытии посольства ансамбль "Херио" исполнил национальные гимны Грузии и Хорватии. На мероприятии также присутствовали министры иностранных дел и другие официальные лица двух стран.
"Сегодня исполняется 30 лет со дня установления наших дипломатических отношений. В то же время мы празднуем открытие нашего посольства, и я должен сказать, что у нашего посла был хороший вкус, потому что он выбрал фантастическое место с захватывающим дух видом. Кроме того, это мой первый официальный визит в вашу прекрасную страну. Премьер-министр, большое спасибо за теплый прием и гостеприимство", – заявил Гарибашвили.
По словам премьера, открытие посольства вывело грузино-хорватские отношения на новый уровень. До сих пор Республика Хорватия прикрывалась Грузией из Венгрии.
В 2007-2010 годы Хорватия покрывалась из посольства Грузии в Греции, а с 2010 года – из посольства в Венгрии. У Хорватии также нет посольства в Грузии – страна покрывается из хорватского посольства в Греции.
Дипломатические отношения между Хорватией и Грузией были установлены 1 февраля 1993 года.