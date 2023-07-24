https://sputnik-georgia.ru/20230724/premer-gruzii-otkryl-posolstvo-strany-v-khorvatii-280247612.html

Премьер Грузии открыл посольство страны в Хорватии

Премьер Грузии открыл посольство страны в Хорватии

По словам премьера, открытие посольства вывело грузино-хорватские отношения на новый уровень 24.07.2023, Sputnik Грузия

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хорватия

ираклий гарибашвили

андрей пленкович

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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вместе со своим хорватским коллегой Андреем Пленковичем приняли участие в официальной церемонии открытия посольства Грузии в Загребе, сообщает пресс-служба главы правительства. На открытии посольства ансамбль "Херио" исполнил национальные гимны Грузии и Хорватии. На мероприятии также присутствовали министры иностранных дел и другие официальные лица двух стран. По словам премьера, открытие посольства вывело грузино-хорватские отношения на новый уровень. До сих пор Республика Хорватия прикрывалась Грузией из Венгрии. В 2007-2010 годы Хорватия покрывалась из посольства Грузии в Греции, а с 2010 года – из посольства в Венгрии. У Хорватии также нет посольства в Грузии – страна покрывается из хорватского посольства в Греции. Дипломатические отношения между Хорватией и Грузией были установлены 1 февраля 1993 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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грузия, политика, новости, хорватия, ираклий гарибашвили, андрей пленкович