https://sputnik-georgia.ru/20230724/proverki-na-narkotiki-politsiey-gruzii-skolko-sluchaev-podtverdilos-280135219.html
Проверки на наркотики полицией Грузии: сколько случаев подтвердилось?
Проверки на наркотики полицией Грузии: сколько случаев подтвердилось?
Две трети подтвержденных случаев потребления наркотических веществ приходится на Тбилиси, а также регионы Кахети и Самегрело - Земо Сванети 24.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-24T07:01+0400
2023-07-24T07:01+0400
2023-07-24T07:01+0400
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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Сотрудники полиции в период с 1 января по 30 июня проверили 2 580 граждан на наркотики и получили положительный результат в 73,5% случаев, говорится в сообщении. Положительным тест на наркотики оказался у 1 896 граждан. При этом проверка подтвердила потребление наркотиков тремя несовершеннолетними и 23 лицами пенсионного возраста. Две трети подтвержденных случаев потребления наркотических веществ приходится на Тбилиси и регионы Кахети и Самегрело - Земо Сванети.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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наркотики, грузия, новости, общество, самегрело-земо сванети, кахети, тбилиси, преступность в грузии
наркотики, грузия, новости, общество, самегрело-земо сванети, кахети, тбилиси, преступность в грузии
Проверки на наркотики полицией Грузии: сколько случаев подтвердилось?
Две трети подтвержденных случаев потребления наркотических веществ приходится на Тбилиси, а также регионы Кахети и Самегрело - Земо Сванети
ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Сотрудники полиции в период с 1 января по 30 июня проверили 2 580 граждан на наркотики и получили положительный результат в 73,5% случаев, говорится в сообщении.
Положительным тест на наркотики оказался у 1 896 граждан. При этом проверка подтвердила потребление наркотиков тремя несовершеннолетними и 23 лицами пенсионного возраста.
Две трети подтвержденных случаев потребления наркотических веществ приходится на Тбилиси и регионы Кахети и Самегрело - Земо Сванети.