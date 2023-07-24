https://sputnik-georgia.ru/20230724/proverki-na-narkotiki-politsiey-gruzii-skolko-sluchaev-podtverdilos-280135219.html

Проверки на наркотики полицией Грузии: сколько случаев подтвердилось?

Проверки на наркотики полицией Грузии: сколько случаев подтвердилось?

Две трети подтвержденных случаев потребления наркотических веществ приходится на Тбилиси, а также регионы Кахети и Самегрело - Земо Сванети 24.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-24T07:01+0400

2023-07-24T07:01+0400

2023-07-24T07:01+0400

наркотики

грузия

новости

общество

самегрело-земо сванети

кахети

тбилиси

преступность в грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24834/81/248348193_0:2:1338:755_1920x0_80_0_0_163ded92dbf983c860d63504e8132c07.jpg

ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Сотрудники полиции в период с 1 января по 30 июня проверили 2 580 граждан на наркотики и получили положительный результат в 73,5% случаев, говорится в сообщении. Положительным тест на наркотики оказался у 1 896 граждан. При этом проверка подтвердила потребление наркотиков тремя несовершеннолетними и 23 лицами пенсионного возраста. Две трети подтвержденных случаев потребления наркотических веществ приходится на Тбилиси и регионы Кахети и Самегрело - Земо Сванети.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

самегрело-земо сванети

кахети

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

наркотики, грузия, новости, общество, самегрело-земо сванети, кахети, тбилиси, преступность в грузии