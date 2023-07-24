https://sputnik-georgia.ru/20230724/putin-podpisal-zakon-o-zaprete-smeny-pola-v-rossii-280242601.html

Путин подписал закон о запрете смены пола в России

Путин подписал закон о запрете смены пола в России

Запрет не касается медицинских вмешательств, связанных с лечением врожденных аномалий и пороков развития 24.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-24T20:49+0400

2023-07-24T20:49+0400

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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете смены пола человека, сообщает РИА Новости.Ранее замглавы Минздрава РФ Евгения Котова во время обсуждения закона на заседании комитета СФ по соцполитике сообщала, что более двух тысяч записей актов гражданского состояния о смене пола было зарегистрировано с 2018 по 2022 год. Также она отметила, что этот закон не нарушает конституционные права граждан.Отмечается, что на лиц, изменивших пол до дня вступления в силу закона о запрете, его нормы распространяться не будут.Также указывается, что заключение о внесении исправления или изменения в запись акта гражданского состояния составляется загсом в случае, если "представлено медицинское заключение врачебной комиссии медицинской организации, подведомственной федеральному органу исполнительной власти по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения".Запрещается осуществление медицинских вмешательств, включая применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола.К смене пола не относятся медицинские вмешательства, связанные с "лечением врожденных аномалий (пороков развития), генетических и эндокринных заболеваний, связанных с формированием половых органов у детей", по решению врачебной комиссии. Порядок выдачи решений и перечень медорганизаций будет утверждать кабмин.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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