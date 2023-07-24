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Пытал, угрожал и насиловал: Грузия экстрадировала в Турцию предполагаемого преступника
Пытал, угрожал и насиловал: Грузия экстрадировала в Турцию предполагаемого преступника
Задержанный мужчина предстанет перед судом в Турции 24.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-24T16:12+0400
2023-07-24T16:12+0400
2023-07-24T16:12+0400
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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Грузия экстрадировала в Турцию гражданина, разыскиваемого турецкими правоохранителями за пытки, угрозы, групповое изнасилование и пособничество в изнасиловании несовершеннолетней, сообщает прокуратура Грузии. Сотрудники МВД Грузии задержали разыскиваемого в Батуми на основании ходатайства об экстрадиции, полученного от компетентных органов Турции.Прокуратура Грузии выражает готовность в будущем успешно сотрудничать с компетентными органами стран-партнеров с тем, чтобы разыскиваемые представали перед правосудием.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, батуми, турция
грузия, новости, происшествия, батуми, турция
Пытал, угрожал и насиловал: Грузия экстрадировала в Турцию предполагаемого преступника
Задержанный мужчина предстанет перед судом в Турции
ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik.
Грузия экстрадировала в Турцию гражданина, разыскиваемого турецкими правоохранителями за пытки, угрозы, групповое изнасилование и пособничество в изнасиловании несовершеннолетней, сообщает
прокуратура Грузии.
Сотрудники МВД Грузии задержали разыскиваемого в Батуми на основании ходатайства об экстрадиции, полученного от компетентных органов Турции.
Прокуратура Грузии выражает готовность в будущем успешно сотрудничать с компетентными органами стран-партнеров с тем, чтобы разыскиваемые представали перед правосудием.