https://sputnik-georgia.ru/20230724/pytal-ugrozhal-i-nasiloval-gruziya-ekstradirovala-v-turtsiyu-predpolagaemogo-prestupnika-280224760.html

Пытал, угрожал и насиловал: Грузия экстрадировала в Турцию предполагаемого преступника

Пытал, угрожал и насиловал: Грузия экстрадировала в Турцию предполагаемого преступника

Задержанный мужчина предстанет перед судом в Турции 24.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-24T16:12+0400

2023-07-24T16:12+0400

2023-07-24T16:12+0400

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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Грузия экстрадировала в Турцию гражданина, разыскиваемого турецкими правоохранителями за пытки, угрозы, групповое изнасилование и пособничество в изнасиловании несовершеннолетней, сообщает прокуратура Грузии. Сотрудники МВД Грузии задержали разыскиваемого в Батуми на основании ходатайства об экстрадиции, полученного от компетентных органов Турции.Прокуратура Грузии выражает готовность в будущем успешно сотрудничать с компетентными органами стран-партнеров с тем, чтобы разыскиваемые представали перед правосудием.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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