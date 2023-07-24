https://sputnik-georgia.ru/20230724/saakashvili-i-ego-semya-tratyat-nagrablennye-dengi-na-dezinformatsiyu--deputat---280220223.html

Саакашвили и его семья тратят награбленные деньги на дезинформацию – депутат

Саакашвили и его семья тратят награбленные деньги на дезинформацию – депутат

Кампанию против Грузии финансировали члены семьи бывшего президента 24.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-24T14:14+0400

2023-07-24T14:14+0400

2023-07-24T14:26+0400

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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Осужденный президент Грузии Михаил Саакашвили и его семья тратят награбленные деньги на распространение ложной и недостоверной информации, а также на то, чтобы против Грузии были введены санкции, заявила депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Нино Цилосани. На прошлой неделе департамент юстиции США обнародовал данные о работе нанятых семьей Саакашвили лоббистских компаний Akerman и GP International, включая агитацию о введении санкций против Грузии, проекты резолюций Европарламента, визит польских врачей, который обернулся скандалом, и другое. В декларациях этих компаний приведены в том числе заказные статьи, которые публиковались в западных СМИ. Документы, обнародованные благодаря Закону о регистрации иностранных агентов (FARA) в США, предоставили много информации, чтобы сделать выводы, в том числе в связи с тем, кто участвовал в лоббировании этих процессов, отметила она. "Была коммуникация с президентом (Саломе Зурабишвили – ред.), связанная с помилованием Михаила Саакашвили. То, что последние действия президента не соответствуют ее обещаниям, вероятно, связано с определенным лоббированием или другими причинами", – добавила Цилосани. Депутат также отметали пользу закона FARA, аналог которого в марте 2023 года планировали принять в Грузии, но из-за масштабных акций протеста в Тбилиси он так и не был принят. Семья Саакашвили тратит миллионы на то, чтобы навредить имиджу Грузии – премьер>>"Закон FARA хорош и полезен для страны и для объективных интересов. В нашем случае точно переведенный закон назвали "российским законом". Наверное, большая часть общества все это ясно увидела", – заявила Цилосани. Против принятия закона об "иноагентах" в Грузии выступили как оппоненты власти, так и некоторые западные партнеры, несмотря на то, что инициаторы законопроекта и правящая партия утверждали, что он необходим лишь для обеспечения прозрачности финансирования неправительственных организаций. В числе противников принятия закона была крупнейшая партия в Европарламенте – "Европейская народная партия", в которую входит основанная Саакашвили в начале 2000-х партия "Единое национальное движение".Страсти вокруг СаакашвилиСаакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания.Саакашвили действует против интересов Грузии – вице-премьер о скандальных материалах>>Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента.Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания.Санкции против Грузии, резолюции ЕП, польские врачи – работа лоббистов Саакашвили>>Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили.В апреле адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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