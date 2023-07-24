https://sputnik-georgia.ru/20230724/tochnyy-prognoz-pogody-v-tbilisi-s-24-do-30-iyulya----280205784.html
Точный прогноз погоды в Тбилиси с 24 до 30 июля
Точный прогноз погоды в Тбилиси с 24 до 30 июля
Гостей и жителей грузинской столицы на этой неделе ожидает жаркая погода, однако возможны осадки 24.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-24T10:23+0400
2023-07-24T10:23+0400
2023-07-24T10:49+0400
погода
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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Синоптики прогнозируют в основном солнечную и жаркую погоду без осадков на этой неделе в Тбилиси. В понедельник, 24 июля, в столице в первой половине дня будет преимущественно ясная погода. А вечером будет пасмурно, ожидаются грозовые дожди. Максимальная температура воздуха днем зафиксируется на отметке плюс 30 градусов тепла. Скорость ветра составит 10-15 – 17-22 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:27. Во вторник, 25 июля, в Тбилиси ожидается частично облачная погода и слабый дождь. Восход солнца будет в 05:47. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 21 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 30 градусов тепла. Скорость ветра составит 10-15 – 17-22 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:26. В среду, 26 июля, в Тбилиси будет преимущественно облачно. Восход солнца будет в 05:48. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 20 градусов тепла, а днем поднимется максимум до 31 градуса тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:25. В четверг, 27 июля, в Тбилиси будет преимущественно облачно. Восход солнца будет в 05:49. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 21 градус тепла, а днем поднимется максимум до 33 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:24. В пятницу, 28 июля, в Тбилиси синоптики прогнозируют солнечную погоду. Восход солнца будет в 05:50. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 24 градуса, а днем прогреется до 35 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:23. В субботу, 29 июля, в Тбилиси будет частично ясная погода без осадков. Восход солнца будет в 05:51. Минимальная температура воздуха ночью составит 22 градуса, днем воздух прогреется до 32 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:22. В воскресенье, 30 июля, в столице Грузии ожидается преимущественно облачная погода без осадков. Восход солнца будет в 05:52. Минимальная температура воздуха ночью составит 20 градусов, а днем поднимется максимум до 30 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:21.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, тбилиси
погода, грузия, новости, тбилиси
Точный прогноз погоды в Тбилиси с 24 до 30 июля
10:23 24.07.2023 (обновлено: 10:49 24.07.2023)
Гостей и жителей грузинской столицы на этой неделе ожидает жаркая погода, однако возможны осадки
ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Синоптики прогнозируют в основном солнечную и жаркую погоду без осадков на этой неделе в Тбилиси.
В понедельник, 24 июля, в столице в первой половине дня будет преимущественно ясная погода. А вечером будет пасмурно, ожидаются грозовые дожди. Максимальная температура воздуха днем зафиксируется на отметке плюс 30 градусов тепла. Скорость ветра составит 10-15 – 17-22 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:27.
Во вторник, 25 июля, в Тбилиси ожидается частично облачная погода и слабый дождь. Восход солнца будет в 05:47. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 21 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 30 градусов тепла. Скорость ветра составит 10-15 – 17-22 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:26.
В среду, 26 июля, в Тбилиси будет преимущественно облачно. Восход солнца будет в 05:48. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 20 градусов тепла, а днем поднимется максимум до 31 градуса тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:25.
В четверг, 27 июля, в Тбилиси будет преимущественно облачно. Восход солнца будет в 05:49. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 21 градус тепла, а днем поднимется максимум до 33 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:24.
В пятницу, 28 июля, в Тбилиси синоптики прогнозируют солнечную погоду. Восход солнца будет в 05:50. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 24 градуса, а днем прогреется до 35 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:23.
В субботу, 29 июля, в Тбилиси будет частично ясная погода без осадков. Восход солнца будет в 05:51. Минимальная температура воздуха ночью составит 22 градуса, днем воздух прогреется до 32 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:22.
В воскресенье, 30 июля, в столице Грузии ожидается преимущественно облачная погода без осадков. Восход солнца будет в 05:52. Минимальная температура воздуха ночью составит 20 градусов, а днем поднимется максимум до 30 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:21.