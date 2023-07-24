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Точный прогноз погоды в Тбилиси с 24 до 30 июля

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 24 до 30 июля

Гостей и жителей грузинской столицы на этой неделе ожидает жаркая погода, однако возможны осадки 24.07.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Синоптики прогнозируют в основном солнечную и жаркую погоду без осадков на этой неделе в Тбилиси. В понедельник, 24 июля, в столице в первой половине дня будет преимущественно ясная погода. А вечером будет пасмурно, ожидаются грозовые дожди. Максимальная температура воздуха днем зафиксируется на отметке плюс 30 градусов тепла. Скорость ветра составит 10-15 – 17-22 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:27. Во вторник, 25 июля, в Тбилиси ожидается частично облачная погода и слабый дождь. Восход солнца будет в 05:47. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 21 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 30 градусов тепла. Скорость ветра составит 10-15 – 17-22 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:26. В среду, 26 июля, в Тбилиси будет преимущественно облачно. Восход солнца будет в 05:48. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 20 градусов тепла, а днем поднимется максимум до 31 градуса тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:25. В четверг, 27 июля, в Тбилиси будет преимущественно облачно. Восход солнца будет в 05:49. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 21 градус тепла, а днем поднимется максимум до 33 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:24. В пятницу, 28 июля, в Тбилиси синоптики прогнозируют солнечную погоду. Восход солнца будет в 05:50. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 24 градуса, а днем прогреется до 35 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:23. В субботу, 29 июля, в Тбилиси будет частично ясная погода без осадков. Восход солнца будет в 05:51. Минимальная температура воздуха ночью составит 22 градуса, днем воздух прогреется до 32 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:22. В воскресенье, 30 июля, в столице Грузии ожидается преимущественно облачная погода без осадков. Восход солнца будет в 05:52. Минимальная температура воздуха ночью составит 20 градусов, а днем поднимется максимум до 30 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:21.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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