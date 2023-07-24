https://sputnik-georgia.ru/20230724/uchastok-dorogi-k-granitse-s-gruziey-otremontirovali-v-armenii-280244614.html
Участок дороги к границе с Грузией отремонтировали в Армении
Участок дороги к границе с Грузией отремонтировали в Армении
Ремонтные работы профинансировали правительство Армении и Азиатский банк развития 24.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-24T21:46+0400
2023-07-24T21:46+0400
2023-07-24T21:46+0400
армения
новости
общество
экономика
грузия
грузино-армянские отношения
грузино-армянская граница
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/18/280244561_0:66:1441:876_1920x0_80_0_0_52edb963050c6e000a28b29ee0de1216.jpg
ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Отремонтированный участок магистрали Армения-Грузия сдан в эксплуатацию, сообщает Дорожный департамент.Отмечается, что в церемонии открытия участка Туманян-Баграташен в Лорийской области принял участие министр территориального управления и инфраструктур Армении Гнел Саносян.Участок дороги М-6 Туманян-Баграташен длиной 51,74 км ремонтировался за счет финансирования Азиатского банка развития и правительства Армении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
армения
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/18/280244561_35:0:1203:876_1920x0_80_0_0_ffc16fab3dd224f6ffac8f8964994bcf.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
армения, новости, общество, экономика, грузия, грузино-армянские отношения, грузино-армянская граница
армения, новости, общество, экономика, грузия, грузино-армянские отношения, грузино-армянская граница
Участок дороги к границе с Грузией отремонтировали в Армении
Ремонтные работы профинансировали правительство Армении и Азиатский банк развития
ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Отремонтированный участок магистрали Армения-Грузия сдан в эксплуатацию, сообщает Дорожный департамент.
Отмечается, что в церемонии открытия участка Туманян-Баграташен в Лорийской области принял участие министр территориального управления и инфраструктур Армении Гнел Саносян.
Участок дороги М-6 Туманян-Баграташен длиной 51,74 км ремонтировался за счет финансирования Азиатского банка развития и правительства Армении.