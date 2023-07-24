https://sputnik-georgia.ru/20230724/uchastok-dorogi-k-granitse-s-gruziey-otremontirovali-v-armenii-280244614.html

Участок дороги к границе с Грузией отремонтировали в Армении

Участок дороги к границе с Грузией отремонтировали в Армении

Ремонтные работы профинансировали правительство Армении и Азиатский банк развития 24.07.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Отремонтированный участок магистрали Армения-Грузия сдан в эксплуатацию, сообщает Дорожный департамент.Отмечается, что в церемонии открытия участка Туманян-Баграташен в Лорийской области принял участие министр территориального управления и инфраструктур Армении Гнел Саносян.Участок дороги М-6 Туманян-Баграташен длиной 51,74 км ремонтировался за счет финансирования Азиатского банка развития и правительства Армении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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армения, новости, общество, экономика, грузия, грузино-армянские отношения, грузино-армянская граница