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В Ставропольском крае отметили 240-летие подписания Георгиевского трактата – фото
В Ставропольском крае отметили 240-летие подписания Георгиевского трактата – фото
Трехдневный цикл мероприятий под общим названием "Ставрополье – мост российско-грузинской дружбы", посвященный 240-летию Георгиевского трактата, проводится в... 24.07.2023, Sputnik Грузия
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Организатором мероприятий выступает Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ). В них участвуют более 50 специалистов со стороны России и Грузии, которые представляют информационное сообщество, общественные движения и образовательную сферу.
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, история, история грузии - все самое интересное, россия, грузия, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, история, история грузии - все самое интересное, россия, грузия, фото

В Ставропольском крае отметили 240-летие подписания Георгиевского трактата – фото

20:26 24.07.2023 (обновлено: 20:30 24.07.2023)
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Трехдневный цикл мероприятий под общим названием "Ставрополье – мост российско-грузинской дружбы", посвященный 240-летию Георгиевского трактата, проводится в городе Георгиевске.
Организатором мероприятий выступает Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ). В них участвуют более 50 специалистов со стороны России и Грузии, которые представляют информационное сообщество, общественные движения и образовательную сферу.
© photo: Sputnik / Stringer

В городе Георгиевск Ставропольского края РФ проходят мероприятия, посвященные празднованию 240-летия Георгиевского трактата.

В городе Георгиевск Ставропольского края РФ проходят мероприятия, посвященные празднованию 240-летия Георгиевского трактата. - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Stringer

В городе Георгиевск Ставропольского края РФ проходят мероприятия, посвященные празднованию 240-летия Георгиевского трактата.

© photo: Sputnik / Stringer

В рамках трехдневной программы – ряд мероприятий.

В рамках трехдневной программы – ряд мероприятий. - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Stringer

В рамках трехдневной программы – ряд мероприятий.

© photo: Sputnik / Stringer

Одним из них стало возложение цветов к памятному мемориалу.

Одним из них стало возложение цветов к памятному мемориалу. - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Stringer

Одним из них стало возложение цветов к памятному мемориалу.

© photo: Sputnik / Stringer

Но главное событие – это международный научно-практический круглый стол "Ставрополье – мост грузино-российской дружбы", приуроченный к 240-летию Георгиевского трактата.

Но главное событие – это международный научно-практический круглый стол &quot;Ставрополье – мост грузино-российской дружбы&quot;, приуроченный к 240-летию Георгиевского трактата. - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Stringer

Но главное событие – это международный научно-практический круглый стол "Ставрополье – мост грузино-российской дружбы", приуроченный к 240-летию Георгиевского трактата.

© photo: Sputnik / Stringer

Участие в нем принимают более 50 представителей Грузии и России из разных сфер.

Участие в нем принимают более 50 представителей Грузии и России из разных сфер. - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Stringer

Участие в нем принимают более 50 представителей Грузии и России из разных сфер.

© photo: Sputnik / Stringer

В форуме принял участие Давид Цецхладзе – президент Общероссийской общественной организации "Федеральная Грузинская национально-культурная автономия в России".

В форуме принял участие Давид Цецхладзе – президент Общероссийской общественной организации &quot;Федеральная Грузинская национально-культурная автономия в России&quot;. - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Stringer

В форуме принял участие Давид Цецхладзе – президент Общероссийской общественной организации "Федеральная Грузинская национально-культурная автономия в России".

© photo: Sputnik / Stringer

Давид Цецхладзе обратился к гостям с речью, в которой подчеркнул значимость Георгиевского трактата для истории двух стран.

Давид Цецхладзе обратился к гостям с речью, в которой подчеркнул значимость Георгиевского трактата для истории двух стран. - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Stringer

Давид Цецхладзе обратился к гостям с речью, в которой подчеркнул значимость Георгиевского трактата для истории двух стран.

© photo: Sputnik / Stringer

Ранее в рамках серии мероприятий, посвященных Георгиевскому трактату, 16 июня 2023 года в университете в Ставрополе прошел Международный круглый стол "Россия и Грузия: 240 лет Георгиевскому трактату".

Ранее в рамках серии мероприятий, посвященных Георгиевскому трактату, 16 июня 2023 года в университете в Ставрополе прошел Международный круглый стол &quot;Россия и Грузия: 240 лет Георгиевскому трактату&quot;. - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Stringer

Ранее в рамках серии мероприятий, посвященных Георгиевскому трактату, 16 июня 2023 года в университете в Ставрополе прошел Международный круглый стол "Россия и Грузия: 240 лет Георгиевскому трактату".

© photo: Sputnik / Stringer

А 2-7 июля в СКФУ была организована и проведена Международная молодежная летняя школа "Большой Кавказ: пространство межкультурного диалога и сотрудничества".

А 2-7 июля в СКФУ была организована и проведена Международная молодежная летняя школа &quot;Большой Кавказ: пространство межкультурного диалога и сотрудничества&quot;. - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Stringer

А 2-7 июля в СКФУ была организована и проведена Международная молодежная летняя школа "Большой Кавказ: пространство межкультурного диалога и сотрудничества".

© photo: Sputnik / Stringer

В программе юбилейных торжеств: экскурсии по Георгиевску и Кисловодску, а также встречи с первыми лицами региона, представителями грузинских национально-культурных автономий Ставропольского края и общественными деятелями Грузии.

В программе юбилейных торжеств: экскурсии по Георгиевску и Кисловодску, а также встречи с первыми лицами региона, представителями грузинских национально-культурных автономий Ставропольского края и общественными деятелями Грузии. - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Stringer

В программе юбилейных торжеств: экскурсии по Георгиевску и Кисловодску, а также встречи с первыми лицами региона, представителями грузинских национально-культурных автономий Ставропольского края и общественными деятелями Грузии.

© photo: Sputnik / Stringer

Это тоже историческое фото – одни из главных участников юбилейных торжеств сфотографировались на память. На фото Давид Цецхладзе (слева) и Андрей Зайцев (справа), глава Георгиевского городского округа Ставропольского края.

Это тоже историческое фото – одни из главных участников юбилейных торжеств сфотографировались на память. На фото Давид Цецхладзе (слева) и Андрей Зайцев (справа), глава Георгиевского городского округа Ставропольского края. - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / Stringer

Это тоже историческое фото – одни из главных участников юбилейных торжеств сфотографировались на память. На фото Давид Цецхладзе (слева) и Андрей Зайцев (справа), глава Георгиевского городского округа Ставропольского края.

© photo: Sputnik / Stringer

Также в городе Георгиевск вечером в понедельник состоялся праздничный концерт.

Также в городе Георгиевск вечером в понедельник состоялся праздничный концерт. - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / Stringer

Также в городе Георгиевск вечером в понедельник состоялся праздничный концерт.

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