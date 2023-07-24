https://sputnik-georgia.ru/20230724/v-stavropole-otmetili-240-letie-podpisaniya-georgievskogo-traktata---foto-280243108.html

В Ставропольском крае отметили 240-летие подписания Георгиевского трактата – фото

В Ставропольском крае отметили 240-летие подписания Георгиевского трактата – фото

Трехдневный цикл мероприятий под общим названием "Ставрополье – мост российско-грузинской дружбы", посвященный 240-летию Георгиевского трактата, проводится в... 24.07.2023, Sputnik Грузия

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Организатором мероприятий выступает Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ). В них участвуют более 50 специалистов со стороны России и Грузии, которые представляют информационное сообщество, общественные движения и образовательную сферу.

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