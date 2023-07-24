В Ставропольском крае отметили 240-летие подписания Георгиевского трактата – фото
В городе Георгиевск Ставропольского края РФ проходят мероприятия, посвященные празднованию 240-летия Георгиевского трактата.
В городе Георгиевск Ставропольского края РФ проходят мероприятия, посвященные празднованию 240-летия Георгиевского трактата.
В рамках трехдневной программы – ряд мероприятий.
В рамках трехдневной программы – ряд мероприятий.
Одним из них стало возложение цветов к памятному мемориалу.
Одним из них стало возложение цветов к памятному мемориалу.
Но главное событие – это международный научно-практический круглый стол "Ставрополье – мост грузино-российской дружбы", приуроченный к 240-летию Георгиевского трактата.
Но главное событие – это международный научно-практический круглый стол "Ставрополье – мост грузино-российской дружбы", приуроченный к 240-летию Георгиевского трактата.
Участие в нем принимают более 50 представителей Грузии и России из разных сфер.
Участие в нем принимают более 50 представителей Грузии и России из разных сфер.
В форуме принял участие Давид Цецхладзе – президент Общероссийской общественной организации "Федеральная Грузинская национально-культурная автономия в России".
В форуме принял участие Давид Цецхладзе – президент Общероссийской общественной организации "Федеральная Грузинская национально-культурная автономия в России".
Давид Цецхладзе обратился к гостям с речью, в которой подчеркнул значимость Георгиевского трактата для истории двух стран.
Давид Цецхладзе обратился к гостям с речью, в которой подчеркнул значимость Георгиевского трактата для истории двух стран.
Ранее в рамках серии мероприятий, посвященных Георгиевскому трактату, 16 июня 2023 года в университете в Ставрополе прошел Международный круглый стол "Россия и Грузия: 240 лет Георгиевскому трактату".
Ранее в рамках серии мероприятий, посвященных Георгиевскому трактату, 16 июня 2023 года в университете в Ставрополе прошел Международный круглый стол "Россия и Грузия: 240 лет Георгиевскому трактату".
А 2-7 июля в СКФУ была организована и проведена Международная молодежная летняя школа "Большой Кавказ: пространство межкультурного диалога и сотрудничества".
А 2-7 июля в СКФУ была организована и проведена Международная молодежная летняя школа "Большой Кавказ: пространство межкультурного диалога и сотрудничества".
В программе юбилейных торжеств: экскурсии по Георгиевску и Кисловодску, а также встречи с первыми лицами региона, представителями грузинских национально-культурных автономий Ставропольского края и общественными деятелями Грузии.
В программе юбилейных торжеств: экскурсии по Георгиевску и Кисловодску, а также встречи с первыми лицами региона, представителями грузинских национально-культурных автономий Ставропольского края и общественными деятелями Грузии.
Это тоже историческое фото – одни из главных участников юбилейных торжеств сфотографировались на память. На фото Давид Цецхладзе (слева) и Андрей Зайцев (справа), глава Георгиевского городского округа Ставропольского края.
Это тоже историческое фото – одни из главных участников юбилейных торжеств сфотографировались на память. На фото Давид Цецхладзе (слева) и Андрей Зайцев (справа), глава Георгиевского городского округа Ставропольского края.
Также в городе Георгиевск вечером в понедельник состоялся праздничный концерт.
Также в городе Георгиевск вечером в понедельник состоялся праздничный концерт.