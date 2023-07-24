https://sputnik-georgia.ru/20230724/znachimost-gergievskogo-traktata---v-stavropole-prokhodit-rossiysko-gruzinskiy-forum-280241374.html
Значимость Георгиевского трактата – в Ставрополье проходит российско-грузинский форум
Значимость Георгиевского трактата – в Ставрополье проходит российско-грузинский форум
Организатором мероприятия выступает Северо-Кавказский федеральный университет 24.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-24T19:33+0400
2023-07-24T19:33+0400
2023-07-24T19:43+0400
грузия
россия
новости
политика
ставропольский край
георгиевский трактат
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/18/280234616_0:69:1280:789_1920x0_80_0_0_952c5c7088863d9e2fa51df737cf02a5.jpg
ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Трехдневный цикл мероприятий под общим названием "Ставрополье – мост российско-грузинской дружбы", посвященный 240-летию Георгиевского трактата, проводится в городе Георгиевске, сообщают организаторы. Организатором мероприятия выступает Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ). Участие принимают более 50 специалистов со стороны России и Грузии, которые представляют информационное сообщество, общественные движения и образовательную сферу. По его словам, опыт такой международной коллаборации можно будет расширить и на другие проекты между университетами России и стран Большого Кавказа. Помимо крупнейшего вуза Северного Кавказа, в числе организаторов также были администрация Георгиевского городского округа и Министерство Ставропольского края по национальной политике и делам казачества. В программе юбилейных торжеств: одноименный круглый стол, праздничный концерт и экскурсии по Георгиевску и Кисловодску, а также встречи с первыми лицами региона, представителями грузинских национально-культурных автономий Ставропольского края и общественными деятелями Грузии. Главным событием не только исследовательской, но и общественной повестки дня стал круглый научно-практический стол на тему истории подписания Георгиевского трактата 24 июля 1783 года в крепости Георгиевска. "Сегодня особое внимание уделяется вопросам изучения отечественного прошлого. Именно в связи с этим цель проекта "Ставрополье – мост российско-грузинской дружбы" – это сохранение исторической памяти и развитие межнационального сотрудничества", – сказал председатель оргкомитета Игорь Зозуля. В рамках мероприятия также состоится праздничный концерт, подготовленный творческими коллективами СКФУ и Дворца культуры Георгиевска. Ранее в рамках серии мероприятий, посвященных Георгиевскому трактату, 16 июня 2023 года в университете в Ставрополе прошел Международный круглый стол "Россия и Грузия: 240 лет Георгиевскому трактату", а 2-7 июля в СКФУ была организована и проведена Международная молодежная летняя школа "Большой Кавказ: пространство межкультурного диалога и сотрудничества". Исторический проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, и в декабре 2023 года по его итогам СКФУ выпустит учебное пособие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
ставропольский край
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/18/280234616_145:0:1280:851_1920x0_80_0_0_a21d9da80ab19da6302697a99f7d4e96.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, россия, новости, политика, ставропольский край, георгиевский трактат
грузия, россия, новости, политика, ставропольский край, георгиевский трактат
Значимость Георгиевского трактата – в Ставрополье проходит российско-грузинский форум
19:33 24.07.2023 (обновлено: 19:43 24.07.2023)
Организатором мероприятия выступает Северо-Кавказский федеральный университет
ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Трехдневный цикл мероприятий под общим названием "Ставрополье – мост российско-грузинской дружбы", посвященный 240-летию Георгиевского трактата, проводится в городе Георгиевске, сообщают организаторы.
Организатором мероприятия выступает Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ). Участие принимают более 50 специалистов со стороны России и Грузии, которые представляют информационное сообщество, общественные движения и образовательную сферу.
"Ученые СКФУ и эксперты из Грузии объединились в большой коллектив по изучению важного документа международной политики – Георгиевского трактата. Эта работа рассчитана на полгода и завершится изданием учебного пособия", – отметил ректор СКФУ Дмитрий Беспалов.
По его словам, опыт такой международной коллаборации можно будет расширить и на другие проекты между университетами России и стран Большого Кавказа.
Помимо крупнейшего вуза Северного Кавказа, в числе организаторов также были администрация Георгиевского городского округа и Министерство Ставропольского края по национальной политике и делам казачества.
В программе юбилейных торжеств: одноименный круглый стол, праздничный концерт и экскурсии по Георгиевску и Кисловодску, а также встречи с первыми лицами региона, представителями грузинских национально-культурных автономий Ставропольского края и общественными деятелями Грузии.
Главным событием не только исследовательской, но и общественной повестки дня стал круглый научно-практический стол на тему истории подписания Георгиевского трактата 24 июля 1783 года в крепости Георгиевска.
"Сегодня особое внимание уделяется вопросам изучения отечественного прошлого. Именно в связи с этим цель проекта "Ставрополье – мост российско-грузинской дружбы" – это сохранение исторической памяти и развитие межнационального сотрудничества", – сказал председатель оргкомитета Игорь Зозуля.
В рамках мероприятия также состоится праздничный концерт, подготовленный творческими коллективами СКФУ и Дворца культуры Георгиевска.
Ранее в рамках серии мероприятий, посвященных Георгиевскому трактату, 16 июня 2023 года в университете в Ставрополе прошел Международный круглый стол "Россия и Грузия: 240 лет Георгиевскому трактату", а 2-7 июля в СКФУ была организована и проведена Международная молодежная летняя школа "Большой Кавказ: пространство межкультурного диалога и сотрудничества".
Исторический проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, и в декабре 2023 года по его итогам СКФУ выпустит учебное пособие.