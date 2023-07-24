https://sputnik-georgia.ru/20230724/znachimost-gergievskogo-traktata---v-stavropole-prokhodit-rossiysko-gruzinskiy-forum-280241374.html

Значимость Георгиевского трактата – в Ставрополье проходит российско-грузинский форум

Значимость Георгиевского трактата – в Ставрополье проходит российско-грузинский форум

Организатором мероприятия выступает Северо-Кавказский федеральный университет 24.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-24T19:33+0400

2023-07-24T19:33+0400

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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Трехдневный цикл мероприятий под общим названием "Ставрополье – мост российско-грузинской дружбы", посвященный 240-летию Георгиевского трактата, проводится в городе Георгиевске, сообщают организаторы. Организатором мероприятия выступает Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ). Участие принимают более 50 специалистов со стороны России и Грузии, которые представляют информационное сообщество, общественные движения и образовательную сферу. По его словам, опыт такой международной коллаборации можно будет расширить и на другие проекты между университетами России и стран Большого Кавказа. Помимо крупнейшего вуза Северного Кавказа, в числе организаторов также были администрация Георгиевского городского округа и Министерство Ставропольского края по национальной политике и делам казачества. В программе юбилейных торжеств: одноименный круглый стол, праздничный концерт и экскурсии по Георгиевску и Кисловодску, а также встречи с первыми лицами региона, представителями грузинских национально-культурных автономий Ставропольского края и общественными деятелями Грузии. Главным событием не только исследовательской, но и общественной повестки дня стал круглый научно-практический стол на тему истории подписания Георгиевского трактата 24 июля 1783 года в крепости Георгиевска. "Сегодня особое внимание уделяется вопросам изучения отечественного прошлого. Именно в связи с этим цель проекта "Ставрополье – мост российско-грузинской дружбы" – это сохранение исторической памяти и развитие межнационального сотрудничества", – сказал председатель оргкомитета Игорь Зозуля. В рамках мероприятия также состоится праздничный концерт, подготовленный творческими коллективами СКФУ и Дворца культуры Георгиевска. Ранее в рамках серии мероприятий, посвященных Георгиевскому трактату, 16 июня 2023 года в университете в Ставрополе прошел Международный круглый стол "Россия и Грузия: 240 лет Георгиевскому трактату", а 2-7 июля в СКФУ была организована и проведена Международная молодежная летняя школа "Большой Кавказ: пространство межкультурного диалога и сотрудничества". Исторический проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, и в декабре 2023 года по его итогам СКФУ выпустит учебное пособие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, россия, новости, политика, ставропольский край, георгиевский трактат