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Фальшивомонетчики задержаны на западе Грузии

Фальшивомонетчики задержаны на западе Грузии

Задержанным грозит от семи до десяти лет лишения свободы 25.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-25T11:20+0400

2023-07-25T11:20+0400

2023-07-25T11:20+0400

происшествия

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имерети

следственная служба минфина грузии

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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Двое человек задержаны по делу о реализации фальшивых долларов в городе Кутаиси (регион Имерети), сообщили в следственной службе Минфина Грузии.Следствие установило, что задержанные по предварительному сговору с целью получения незаконной материальной выгоды сбывали фальшивые купюры в пунктах обмена валюты, расположенных в городе Кутаиси.В результате расследования было изъято 13 фальшивых 50-долларовых купюр на сумму 650 долларов США.Следствие ведется по статье УК Грузии "Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг", которая предусматривает лишение свободы на срок от семи до десяти лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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