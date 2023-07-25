https://sputnik-georgia.ru/20230725/glava-praviteltsva-gruzii-edet-v-kitay-280271611.html

Глава правительства Грузии едет в Китай

Глава правительства Грузии едет в Китай

Гарибашвили вместе с мировыми лидерами примет участие в церемонии открытия XXXI Всемирных студенческих игр 25.07.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отправится с рабочим визитом вместе с делегацией в Китайскую Народную Республику 26 июля, сообщает пресс-служба главы правительства. Гарибашвили вместе с мировыми лидерами примет участие в церемонии открытия XXXI Всемирных студенческих игр FISU в Чэнду. В этом году в Играх участвуют 50 грузинских студентов. После церемонии открытия XXXI Всемирных студенческих игр FISU премьер-министр вместе с делегацией отбудет в Пекин. В рамках визита запланированы двусторонние встречи на высшем уровне в Пекине и Чэнду. Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. Страны завершили переговоры по соглашению о свободной торговле 5 октября 2016 года. Соответствующий меморандум министерство экономики и устойчивого развития Грузии и министерство коммерции КНР оформили в Тбилиси. Соглашение предусматривает освобождение примерно 94% грузинской продукции от таможенных пошлин в Китае. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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ираклий гарибашвили, китай, грузия, новости, тбилиси, пекин, экономика