https://sputnik-georgia.ru/20230725/khoroshego-vina-bez-kharizmy-ne-byvaet-280296361.html

Хорошего вина без харизмы не бывает!

Хорошего вина без харизмы не бывает!

Виноделие тесно связано с историей, национальной культурой, идентичностью грузин и Грузии. Неслучайно на гербе Грузинской ССР изображена виноградная лоза, а по... 25.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-25T18:22+0400

2023-07-25T18:22+0400

2023-07-25T18:39+0400

грузия

общество

аналитика

андрей максимов

грузинское вино

вино и виноделие грузии

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Именно в Грузии обнаружены древнейшие в мире свидетельства виноделия. Спорщиков о прародине вина всегда хватало, и споры никогда не закончатся (все армяне знают, что именно Армения – родина вина, как и всего прочего!). Но никто не спорит, что Грузия – один из главных претендентов на это почетное звание. Археологические раскопки доказали, что производить и употреблять напиток Бахуса здесь начали около 8 000 лет назад (примерно на 1 000 лет ранее, чем на Ближнем Востоке и в Иране). Общеизвестно также, что квеври – глиняный сосуд, зарываемый в землю для особого способа приготовления вина – официально признан ЮНЕСКО нематериальным наследием человечества. Все это совершенно замечательные, но очень-очень прошлые заслуги. Почему современная продукция прародины вина едва заметна на мировых рынках, да и то в последнее десятилетие? Разбираемся в этом вместе с Ираклием Углава, одним из руководителей и известным экспертом винной индустрии Грузии. Ираклий объясняет мне, что после получения страной независимости в грузинском виноделии произошло множество позитивных изменений. Однако основные структурные проблемы отрасли нельзя решить одним желанием в одночасье, какой бы прекрасной и длинной истории виноделия и застолья у нас, у грузин, ни было. На сегодня основным узким местом отрасли является высокая себестоимость грузинского винограда. Это не позволяет виноделам, как частникам, так и заводам, быть конкурентоспособными на экспортных рынках без поддержки закупок сырья государственными субсидиями. Причина – в отсталых советских технологиях растениеводства, которые, увы, пока доминируют на грузинских виноградниках.В соответствии с "коммунистическими" аграрными постулатами виноградники засаживались саженцами из расчета 2.500 – 3.500 на гектар. На Западе и в новых современных грузинских виноградниках на гектаре размещают уже 7.500 – 9.500 саженцев. В результате себестоимость винограда на советских плантациях составляет примерно 35-40 центов, а на современных виноградниках и за рубежом – 8-15 центов. При такой разнице грузинский виноград заведомо убыточен, без поддержки государства виноделу не выжить. Особенно это касается белого винограда. Хотя в основном (70%) продаж приходится на красное вино (красный виноград), белого вина продается относительно мало, и государство вынуждено скупать белый виноград для перегонки в коньячный спирт, который пользуется устойчивым спросом и в Грузии, и за рубежом. Субсидирование помогает, но вряд ли это навсегда. Бывают "жирные" года для бюджета, а бывают и не очень. И к тому же надо понимать, что в рыночной экономике бесконечное применение субсидий всегда плохо – слабый производитель выигрывает, а сильный проигрывает. Помимо проигрыша в интенсивности посадок, бывшие советские плантации препятствуют внедрению современных аграрных методов обработки винограда и сбора урожая, использованию современной техники и технологий. И дело совсем не в закупках современного оборудования – этот вопрос можно решить с помощью бюджета или при помощи международных организаций. Проблема в том, что правила разбивки советских виноградников не позволяют использовать технику, ей просто негде развернуться. И до сих пор все аграрные операции на плантациях выполняются руками и собираем виноград тоже вручную. Это, несомненно, классный повод для Ртвели – многодневного праздника сбора урожая винограда в Грузии, не привязанного к календарной дате, а зависящего от времени сбора урожая винограда в конкретных краях страны. Обычно ртвели проходит с середины августа до середины октября в Кахетии (где расположено большинство грузинских виноградников) и заканчивается в конце ноября–начале декабря в Западной Грузии в Гурии, где при первых морозах собирают сорт винограда Чхавери позднего урожая. Это потрясающее действо для туристов (советую специально приехать в Грузию поучаствовать лично, не пожалеете), для грузинского веселья и застолья. Но оно вряд ли поспособствует конкурентоспособности грузинского вина на экспортных рынках. Это еще не все. Обновлению виноградников препятствует мелкая парцеллярная крестьянская собственность на них, сформировавшаяся в результате приватизации земель после получения Грузией независимости. По Марксу, "парцеллярная собственность – это мелкая поземельная собственность крестьянина-производителя сельскохозяйственного продукта". Теперь без помощи Маркса подумаем: может ли мелкий собственник обновлять свои виноградники, если себестоимость делает его продукцию заведомо убыточной? Вряд ли… И дальше – будут ли способствовать государственные субсидии консолидации собственности на виноградники, укрупнению плантаций для дальнейшего обновления и внедрения современных технологий? Тем более вряд ли, потому что субсидии всегда выравнивают работу всех по одной линеечке. Ведь эффективный виноградарь не сможет скупать земли разорившихся бездельников, поскольку их выживание поддерживается бюджетом. Из "печального" наследства СССР можно еще упомянуть разрушенную репутацию грузинского вина. Действительно, Грузия производила огромное количество заводского вина, относительно дешевого и безусловно низкого по международным стандартам качества. Вина больше и хуже производила в Советском Союзе только Молдавия. Несомненно, в последнее десятилетие с появлением независимых производителей и современных заводов Грузия заново выходит на международные рынки со своими винами и везде добивается значимых успехов. По объемам, однако, основными рынками Грузии по-прежнему остается Россия и постсоветское пространство, хотя и при постоянной географической диверсификации покупателей. Спрашиваю Ираклия, где свет в конце туннеля. Отвечает, что обновление плантаций, конечно, идет и будет идти. Но пока современные виноградники составляют всего 15-20% от общей площади. А выживание огромного количества грузинских семей зависит от принадлежащих им виноградников, что создает очень серьезную проблему для государства при принятии соответствующих решений. Двигателями обновления выступают современные винзаводы, скупающие виноградники для своих собственных плантаций. Медленно, но идет консолидация земель "снизу", когда эффективные хозяева скупают земли не столь эффективных соседей. По экономической логике, они должны формировать новые плантации не слишком большего размера (примерно от 15 га), которые позволят им выпускать брендированные малотиражные эксклюзивные вина, прежде всего, для развития семейного винного туризма с высоким качеством как продукции, так и сервиса. Государство должно поддерживать таких фермеров специальными программами, особенно в сфере маркетинга и современных технологий виноделия. Мне очень понравился на недавней выставке "Вино Грузии" (2-4 июня 2023 г.) передвижной винный завод (см. фото), который может подъехать в любое поместье и с колес наладить розлив подготовленной фермером продукции, ее бутилирование, укупорку, наклейку этикетки и прочие технологические операции. К сожалению, не успел выяснить, была ли миссия этого передвижного винзавода на выставке выполнена успешно. Хорошо бы! Кстати, от плохого советского грузинского вина была и своя польза. Не желая пить собственную фабричную продукцию, грузинское население повсеместно освоило технологию производства домашнего натурального вина, в том числе с помощью вполне старинных технологий. И в итоге в стране появились десятки (если не сотни) тысяч виноделов со своим личным опытом и гордостью за свою работу. Это очень важный фактор для будущего потенциального развития небольших заводиков и маленьких шато со своими марани для дегустации и продажи туристам малотиражных семейных вин. Ираклий рассказывает, что при всех проблемах, связанных с закупкой сырья, у них на производстве ситуация постоянно меняется к лучшему, особенно когда современные винные заводы Грузии стали сами разбивать виноградники по передовым технологиям. Прежде всего, с каждым годом они все тщательнее проверяют закупаемый у крестьян виноград, в том числе благодаря лабораторным исследованиям сырья и постоянному мониторингу аграрных технологий фермеров. Какие используются химикаты и удобрения, в каком количестве, как идет борьба с вредителями, какие у аграриев методы и какое расписание агрономических операций. Это приносит пользу всем, кроме откровенных халтурщиков. Мы получаем сырье лучшего качества, правильные виноградари успешно и дороже продают свой виноград, у всех появляется мотивция добиваться хорошего качества сырья. Далее, постоянно улучшаются производство и используемые технологии. В Асканели годами работают одни и те же специалисты, настоящие профи, они видят ту или иную проблему, узкое место и со временем решают ее. Естественно, это отражается на качестве вина в лучшую сторону. Ираклий радуется, рассказывая мне, что с каждым годом они все больше тратят времени и усилий на эксперименты. Производят малотиражные эксклюзивные вина, тестируют самые неожиданные купажи, например новые купажи грузинских вин с европейскими Chardonnay, Sauvinion Blanc, Grenage, с другими марками и сортами, начинают выпускать совершенно новые виды продукции, например шампанское как классическим методом, так и методом шармата. Проблемы, конечно, остаются. Например, в ближайшем будущем потребуется принятие решений и программа действий по долгосрочной стратегии развития, по разделению всех процессов при запуске и получении стандартных и эксклюзивных вин, как технологически, так и с точки зрения маркетинга и брендирования. Кстати, о маркетинге. По мнению Ираклия Углава, в современном мире успешно заниматься вином, особенно на мировых рынках, особенно эксклюзивным вином, особенно вином высшего качества, может заниматься только личность с сильной харизмой, полностью погруженная в процесс. В их компании такой личностью и "вечным двигателем" является Гоча Асканели. Он занят своей компанией 24/7, постоянно что-то придумывает и заводит как всех топ-менеджеров, так и специалистов с персоналом. А уж что он творит своим баритоном с гостями, приехавшими на переговоры о закупках, это требует отдельного рассказа, а лучше видео. И здесь я полностью согласен с Ираклием. И планирую рассказывать в следующих колонках об удивительных эксклюзивных винах Грузии, за каждым из которых, будь то вино монастырское, "подводное" или "био" из сертифицированной грузинской микрозоны, стоит фанатик с необычайной харизмой. Впрочем, как и за любым бутиком, нишевым товаром и услугой, будь они в Грузии или другой стране мира.

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2023

Андрей Максимов https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/04/279227937_524:0:2572:2048_100x100_80_0_0_bdca4dff9b44d27379ece34ae073884c.jpg

Андрей Максимов https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/04/279227937_524:0:2572:2048_100x100_80_0_0_bdca4dff9b44d27379ece34ae073884c.jpg

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Андрей Максимов https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/04/279227937_524:0:2572:2048_100x100_80_0_0_bdca4dff9b44d27379ece34ae073884c.jpg

грузия, общество, аналитика, андрей максимов, грузинское вино, вино и виноделие грузии