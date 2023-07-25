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Лавров: Россия заинтересована в мире на Южном Кавказе
Лавров: Россия заинтересована в мире на Южном Кавказе
Россия готова содействовать процессу согласования мирного договора между Баку и Ереваном, заявил Лавров 25.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-25T22:34+0400
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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Россия кровно заинтересована в мире и стабильности на Южном Кавказе, заявил глава МИД России Сергей Лавров заявил на встрече с коллегами из Армении и Азербайджана в Москве.Лавров отметил, что уже провел отдельные двусторонние переговоры с главами МИД Армении и Азербайджана.По его словам, на данном этапе стороны продолжат усилия по реализации тех задач, которые вытекают из договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана в отношении карабахской проблемы, в более широком плане – нормализации отношений между Ереваном и Баку.Российский министр подчеркнул, что усилия Москвы направлены на нормализацию обстановки на армяно-азербайджанской границе, решение гуманитарных проблем, разблокирование транспортно-экономических связей, развитие контактов между людьми по линии гражданских обществ, экспертов, политологов, парламентариев.Он предложил коллегам обменяться мнениями о том, где сейчас находится процесс переговоров по мирному договору между Арменией и Азербайджаном.При этом глава МИД РФ отметил, что будет продолжена работа по подготовке дальнейших встреч, в том числе есть планы провести в этом году очередной саммит руководителей России, Азербайджана и Армении.Напомним, главы МИД Армении, России и Азербайджана в ходе переговоров в Москве планируют обсудить подготовку мирного договора между Ереваном и Баку.Главы внешнеполитических ведомств проанализируют пути деэскалации ситуации вокруг Нагорного Карабаха и активизации выполнения трехсторонних договоренностей лидеров Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 г., 11 января, 26 ноября 2021 г. и 31 октября 2022 г.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, новости, в мире, политика, армения, азербайджан, сергей лавров, мид россии
россия, новости, в мире, политика, армения, азербайджан, сергей лавров, мид россии
Лавров: Россия заинтересована в мире на Южном Кавказе
22:34 25.07.2023 (обновлено: 22:56 25.07.2023)
Россия готова содействовать процессу согласования мирного договора между Баку и Ереваном, заявил Лавров
ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Россия кровно заинтересована в мире и стабильности на Южном Кавказе, заявил глава МИД России Сергей Лавров заявил на встрече с коллегами из Армении и Азербайджана в Москве.
Лавров отметил, что уже провел отдельные двусторонние переговоры с главами МИД Армении и Азербайджана.
По его словам, на данном этапе стороны продолжат усилия по реализации тех задач, которые вытекают из договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана в отношении карабахской проблемы, в более широком плане – нормализации отношений между Ереваном и Баку.
"Мы за то, чтобы все эти трехсторонние договоренности во всей своей полноте, взаимосвязи уважались и воплощались в жизнь", – сказал Лавров.
Российский министр подчеркнул, что усилия Москвы направлены на нормализацию обстановки на армяно-азербайджанской границе, решение гуманитарных проблем, разблокирование транспортно-экономических связей, развитие контактов между людьми по линии гражданских обществ, экспертов, политологов, парламентариев.
Он предложил коллегам обменяться мнениями о том, где сейчас находится процесс переговоров по мирному договору между Арменией и Азербайджаном.
"Мы готовы всячески помочь в его согласовании, используя экспертный потенциал и добрые отношения с нашими друзьями. Рассчитываю, что мы в такой прагматичной, конструктивной атмосфере обсудим эти вопросы", – заключил Лавров.
При этом глава МИД РФ отметил, что будет продолжена работа по подготовке дальнейших встреч, в том числе есть планы провести в этом году очередной саммит руководителей России, Азербайджана и Армении.
Напомним, главы МИД Армении, России и Азербайджана в ходе переговоров в Москве планируют обсудить подготовку мирного договора между Ереваном и Баку.
Главы внешнеполитических ведомств проанализируют пути деэскалации ситуации вокруг Нагорного Карабаха и активизации выполнения трехсторонних договоренностей лидеров Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 г., 11 января, 26 ноября 2021 г. и 31 октября 2022 г.