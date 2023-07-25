https://sputnik-georgia.ru/20230725/lavrov-rossiya-zainteresovana-v-mire-na-yuzhnom-kavkaze-280310300.html

Лавров: Россия заинтересована в мире на Южном Кавказе

Лавров: Россия заинтересована в мире на Южном Кавказе

Россия готова содействовать процессу согласования мирного договора между Баку и Ереваном, заявил Лавров 25.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-25T22:34+0400

2023-07-25T22:34+0400

2023-07-25T22:56+0400

россия

новости

в мире

политика

армения

азербайджан

сергей лавров

мид россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/19/280310088_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e2f119fa64ee91009c501ab805767b3b.jpg

ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Россия кровно заинтересована в мире и стабильности на Южном Кавказе, заявил глава МИД России Сергей Лавров заявил на встрече с коллегами из Армении и Азербайджана в Москве.Лавров отметил, что уже провел отдельные двусторонние переговоры с главами МИД Армении и Азербайджана.По его словам, на данном этапе стороны продолжат усилия по реализации тех задач, которые вытекают из договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана в отношении карабахской проблемы, в более широком плане – нормализации отношений между Ереваном и Баку.Российский министр подчеркнул, что усилия Москвы направлены на нормализацию обстановки на армяно-азербайджанской границе, решение гуманитарных проблем, разблокирование транспортно-экономических связей, развитие контактов между людьми по линии гражданских обществ, экспертов, политологов, парламентариев.Он предложил коллегам обменяться мнениями о том, где сейчас находится процесс переговоров по мирному договору между Арменией и Азербайджаном.При этом глава МИД РФ отметил, что будет продолжена работа по подготовке дальнейших встреч, в том числе есть планы провести в этом году очередной саммит руководителей России, Азербайджана и Армении.Напомним, главы МИД Армении, России и Азербайджана в ходе переговоров в Москве планируют обсудить подготовку мирного договора между Ереваном и Баку.Главы внешнеполитических ведомств проанализируют пути деэскалации ситуации вокруг Нагорного Карабаха и активизации выполнения трехсторонних договоренностей лидеров Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 г., 11 января, 26 ноября 2021 г. и 31 октября 2022 г.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

армения

азербайджан

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

россия, новости, в мире, политика, армения, азербайджан, сергей лавров, мид россии