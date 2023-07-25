https://sputnik-georgia.ru/20230725/narodnye-primety-na-arkhangela-gavriila-2023-chto-nelzya-delat-v-prazdnik-280296702.html

Народные приметы на Архангела Гавриила 2023: что нельзя делать в праздник

Народные приметы на Архангела Гавриила 2023: что нельзя делать в праздник

Собор Архангела Гавриила, Божьего посланника, возвестившего Деве Марии, что Она станет Матерью Спасителя мира, православная церковь празднует 26 июля 25.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-25T19:26+0400

2023-07-25T19:26+0400

2023-07-25T19:26+0400

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Что нельзя делать на Архангела Гавриила: о народных приметах церковного праздника читайте в Sputnik Грузия. Архангел Гавриил Архангела Гавриила Церковь называет "служителем чудес" – в святом Писании его многократно упоминают как небесного вестника Бога. Пророка Моисея он вдохновлял при написании книги Бытия, пророка Даниила уведомил о грядущей судьбе еврейского народа, а праведной Анне возвестил о рождении Девы Марии. О чудесном рождении Иоанна Крестителя старец Захарий узнал именно от Архангела Гавриила, а Иосифу Обручнику Архистратиг открыл тайну непорочного зачатия, а также предупредил о замыслах Ирода и велел бежать в Египет с Богоматерью и Богомладенцем. Архистратиг укреплял Христа во время молитвы в Гефсиманском саду и возвестил Богородице день Ее Успения. Радостную весть о Воскресении Христовом жены-мироносицы узнали также от Архангела Гавриила. На иконах Архангела Гавриила изображают иногда с белой лилией – по преданию, Архистратиг принес этот цветок Деве Марии в день Благовещения. Что нельзя делать По народным приметам на Архангела Гавриила нельзя делать тяжелую работу – церковный праздник желательно посвятить молитвам и самосовершенствованию. В церковный праздник нельзя покидать дом, если человек, выходя за порог, трижды спотыкается – это плохая примета, сулящая неприятности. На Архангела Гавриила нельзя со стола сметать крошки – по народным приметам это может привлечь финансовые трудности. Народные приметы По народным приметам погода ухудшится, если облака в небе сгущаются и темнеют. Осень будет ранней, если грачи сбиваются в стаю, а если ласточки низко летают – это явная примета, что осенний сезон затянется. Есть примета, что погода осенью будет такой же, как и на Архангела Гавриила. Однако если в церковный праздник идет проливной дождь – значит, зима будет ранней и холодной. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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