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"Неправильно и неэтично" – лидер "Грузинской мечты" ответил на заявление Госдепа США

"Неправильно и неэтично" – лидер "Грузинской мечты" ответил на заявление Госдепа США

Глава пресс-службы Госдепартамента США заявил, что они внимательно следят за делом экс-президента Михаила Саакашвили и очень беспокоятся за его здоровье 25.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-25T15:21+0400

2023-07-25T15:21+0400

2023-07-25T16:01+0400

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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили находится в максимальном комфорте в гражданской клинике, неправильно и неэтично делать по этому поводу дополнительные указания, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе, комментируя заявление руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера. Миллер ранее заявил, что США внимательно следят за делом Саакашвили и очень беспокоятся за его здоровье. По словам официального представителя Госдепа США, властям Грузии неоднократно заявляли, что "правительство несет ответственность за предоставление ему медицинской помощи, необходимой для обеспечения соблюдения его прав человека". По его словам, должны быть сделаны такие заявления, которые не будут поощрять членовредительство со стороны Саакашвили.Официальному представителю Госдепа США задали вопрос в связи с заявлением экс-послов США в Грузии Уильяма Кортни, Яна Келли, Ричарда Майлза и Джона Тефта и Кеннета Яловица от 10 июля, в котором говорится, что Саакашвили потенциально грозит "неминуемая смерть в тюрьме". Они призвали власти Грузии разрешить ему "получить жизненно необходимую медицинскую помощь". В заявлении бывших послов США в Грузии, помимо прочего, сказано, что грузинские лидеры и официальные лица, "ответственные за жестокое обращение с Саакашвили", могут быть подвергнуты жестким санкциям согласно американскому "закону Магнитского" об ответственности за нарушение прав человека. Кроме того, отмечено, что плохое обращение с Саакашвили может отдалить Грузию от Запада, а не сблизить. А если Саакашвили погибнет в тюрьме, "санкции могут быть более жесткими или более вероятными". "Беспомощная попытка" – Кобахидзе о заявлении экс-послов США в Грузии по Саакашвили>>В ответ на это Кобахидзе ранее заявил, что совместное заявление бывших послов США в Грузии является беспомощной попыткой перекрыть решение Европейского суда по правам человека по делу Саакашвили.Многие месяцы часть оппозиции утверждала, что Саакашвили является жертвой пыток в заключении, но в мае 2023 года ЕСПЧ отказал экс-президенту в переводе на лечение за рубеж или в другую клинику в Грузии. Между тем, департамент юстиции США 19 июля обнародовал данные о работе нанятых семьей осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили лоббистских компаний Akerman и GP International, включая агитацию о введении санкций против Грузии, проекты резолюций Европарламента, визит польских врачей, который обернулся скандалом, и другое. В декларациях этих компаний приведены в том числе заказные статьи, которые публиковались в западных СМИ. Страсти вокруг Саакашвили Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Шантаж и дискредитация – власти Грузии ждут разъяснений посла США по вопросу Саакашвили>>С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания. Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента. Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания. Семья Саакашвили тратит миллионы на то, чтобы навредить имиджу Грузии – премьер>>Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили. В апреле адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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