https://sputnik-georgia.ru/20230725/onufrienko-ob-atakakh-bpla-po-rossii-i-isterike-zapada-iz-za-zernovoy-sdelki-280293448.html
Онуфриенко об атаках БПЛА по России и истерике Запада из-за зерновой сделки
Онуфриенко об атаках БПЛА по России и истерике Запада из-за зерновой сделки
Когда Польша начнет оккупацию Западной Украины? Почему продолжение конфликта – вопрос выживания США? И на какие зверские методы будет готов пойти Киев, когда... 25.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-25T17:30+0400
2023-07-25T17:30+0400
2023-07-25T17:30+0400
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Обо всем этом, а также об атаках украинских БПЛА по России, прекращении зерновой сделки и поставках оружия журналисты поговорили с военно-политическим обозревателем Михаилом Онуфриенко в новом выпуске программы "Строго по факту" на канале "Sputnik на русском".
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MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, россия, экспертное мнение, видео
видео, мультимедиа, россия, экспертное мнение, видео
Онуфриенко об атаках БПЛА по России и истерике Запада из-за зерновой сделки
Когда Польша начнет оккупацию Западной Украины? Почему продолжение конфликта – вопрос выживания США? И на какие зверские методы будет готов пойти Киев, когда положение станет критическим?
Обо всем этом, а также об атаках украинских БПЛА по России, прекращении зерновой сделки и поставках оружия журналисты поговорили с военно-политическим обозревателем Михаилом Онуфриенко в новом выпуске программы "Строго по факту" на канале "Sputnik на русском".