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Подписан меморандум о создании СП для передачи электроэнергии из Грузии в Европу
Подписан меморандум о создании СП для передачи электроэнергии из Грузии в Европу
Линия предназначена для поставок зеленой электроэнергии, производимой в Азербайджане, через Грузию и Черное море в Румынию 25.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-25T16:21+0400
2023-07-25T16:21+0400
2023-07-25T16:21+0400
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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия создадут совместное предприятие (СП) по передаче зеленой электроэнергии из региона Каспийского моря в Европу, сообщил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов. Отметим, что 17 декабря 2022 года Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали в Бухаресте соглашение о стратегическом партнерстве по строительству подводной кабельной линии Black Sea Energy мощностью 1000 МВт и протяженностью 1 195 км. Линия предназначена для поставок зеленой электроэнергии, производимой в Азербайджане, через Грузию и Черное море в Румынию для последующей транспортировки в Венгрию и остальную часть Европы. В июне было принято решение о присоединении Болгарии к этому проекту. Еврокомиссия намерена выделить 2,3 млрд евро на прокладку этого кабеля, который станет самым длинным в мире. Прокладка кабельной линии займет три-четыре года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, азербайджан, румыния, европа, венгрия, энергетика грузии
грузия, новости, экономика, азербайджан, румыния, европа, венгрия, энергетика грузии
Подписан меморандум о создании СП для передачи электроэнергии из Грузии в Европу
Линия предназначена для поставок зеленой электроэнергии, производимой в Азербайджане, через Грузию и Черное море в Румынию
ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия создадут совместное предприятие (СП) по передаче зеленой электроэнергии из региона Каспийского моря в Европу, сообщил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.
"В Бухаресте для реализации проекта по передаче зеленой электроэнергии из региона Каспийского моря в Европу с коллегами из Румынии, Грузии и Венгрии подписан меморандум о взаимопонимании по созданию СП", – написал Шахбазов в соцсетях.
Отметим, что 17 декабря 2022 года Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали в Бухаресте соглашение о стратегическом партнерстве по строительству подводной кабельной линии Black Sea Energy мощностью 1000 МВт и протяженностью 1 195 км.
Линия предназначена для поставок зеленой электроэнергии, производимой в Азербайджане, через Грузию и Черное море в Румынию для последующей транспортировки в Венгрию и остальную часть Европы.
В июне было принято решение о присоединении Болгарии к этому проекту.
Еврокомиссия намерена выделить 2,3 млрд евро на прокладку этого кабеля, который станет самым длинным в мире. Прокладка кабельной линии займет три-четыре года.