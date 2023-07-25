https://sputnik-georgia.ru/20230725/podpisan-memorandum-o-sozdanii-sp-dlya-peredachi-elektroenergii-iz-gruzii-v-evropu-280289376.html

Подписан меморандум о создании СП для передачи электроэнергии из Грузии в Европу

Подписан меморандум о создании СП для передачи электроэнергии из Грузии в Европу

Линия предназначена для поставок зеленой электроэнергии, производимой в Азербайджане, через Грузию и Черное море в Румынию 25.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-25T16:21+0400

2023-07-25T16:21+0400

2023-07-25T16:21+0400

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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия создадут совместное предприятие (СП) по передаче зеленой электроэнергии из региона Каспийского моря в Европу, сообщил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов. Отметим, что 17 декабря 2022 года Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали в Бухаресте соглашение о стратегическом партнерстве по строительству подводной кабельной линии Black Sea Energy мощностью 1000 МВт и протяженностью 1 195 км. Линия предназначена для поставок зеленой электроэнергии, производимой в Азербайджане, через Грузию и Черное море в Румынию для последующей транспортировки в Венгрию и остальную часть Европы. В июне было принято решение о присоединении Болгарии к этому проекту. Еврокомиссия намерена выделить 2,3 млрд евро на прокладку этого кабеля, который станет самым длинным в мире. Прокладка кабельной линии займет три-четыре года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, азербайджан, румыния, европа, венгрия, энергетика грузии