https://sputnik-georgia.ru/20230725/pryamaya-translyatsiya-konferentsiya-kluba-valday-sovetskoe-nasledie-v-stranakh-afriki-280294806.html

Прямая трансляция. Конференция клуба "Валдай": советское наследие в странах Африки

Прямая трансляция. Конференция клуба "Валдай": советское наследие в странах Африки

В Санкт-Петербурге 25 июля проходит Российско-африканская конференция Валдайского клуба "Россия и страны Африки: сложившиеся традиции взаимодействия и... 25.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-25T17:52+0400

2023-07-25T17:52+0400

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Участники четвёртой открытой сессии поговорят о советском наследии в Африке.Насколько значимо советское наследие для сотрудничества со странами Африки сегодня? Сохраняется ли идейный и ценностный потенциал советской борьбы с колониализмом и неоколониализмом в современных условиях? Что нужно сделать России и в чём она недорабатывает по эффективному использованию советского потенциала сотрудничества с Африкой? Чего ждут от России выпускники советских и российских вузов в странах Африки? Такие вопросы обсуждаются на встрече.

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2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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