https://sputnik-georgia.ru/20230725/pryamaya-translyatsiya-lavrov-uchastvuet-v-peregovorakh-s-midami-armenii-i-azerbaydzhana-280294081.html

Прямая трансляция: Лавров участвует в переговорах с МИДами Армении и Азербайджана

Прямая трансляция: Лавров участвует в переговорах с МИДами Армении и Азербайджана

Глава МИД РФ Сергей Лавров принимает участие в переговорах с МИДами Армении и Азербайджана. Смотрите в видео, как проходила встреча. 25.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-25T18:02+0400

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Трехсторонняя встреча и раздельные двусторонние переговоры с коллегами из Армении и Азербайджане проходят в Москве, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. В ходе переговоров министры иностранных дел должны "проанализировать пути деэскалации ситуации вокруг Нагорного Карабаха и активизации выполнения трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении".

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