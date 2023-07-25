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https://sputnik-georgia.ru/20230725/rossiya---krupneyshiy-postavschik-topliva-v-gruziyu-280311991.html
Россия – крупнейший поставщик топлива в Грузию
Россия – крупнейший поставщик топлива в Грузию
Поставки автомобильного топлива в Грузии за первое полугодие выросли на 6,2% 25.07.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. В период с 1 января по 30 июня наибольший объем автомобильного топлива был импортирован в Грузию из России (81,1%), говорится в отчете Союза импортеров нефтепродуктов Грузии. Всего за отчетный период из России было импортировало 449,5 тысячи тонн топлива. В число стран, поставляющих топливо в Грузию, также входят Объединенные Арабские Эмираты, Украина и Болгария, которые за полгода поставили 1,2 тысячи тонн бензина и дизеля в Грузию. Всего за полгода в Грузию было импортировано 554,2 тысячи литров бензина и дизельного топлива, что на 6,2% выше аналогичного показателя 2022 года. Доля бензина в общем импорте топлива – 56,1%. При это на регуляр А-91 приходится 60,9%, а на премиум А-95 – 37,1%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, экономика, новости, россия, азербайджан, румыния, беларусь, нефтепродукты, союз импортеров нефтепродуктов грузии
грузия, экономика, новости, россия, азербайджан, румыния, беларусь, нефтепродукты, союз импортеров нефтепродуктов грузии

Россия – крупнейший поставщик топлива в Грузию

23:36 25.07.2023 (обновлено: 23:39 25.07.2023)
© photo: Sputnik / StringerАвтозаправочная станция. Цены на бензин
Автозаправочная станция. Цены на бензин - Sputnik Грузия, 1920, 25.07.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Поставки автомобильного топлива в Грузии за первое полугодие выросли на 6,2%
ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. В период с 1 января по 30 июня наибольший объем автомобильного топлива был импортирован в Грузию из России (81,1%), говорится в отчете Союза импортеров нефтепродуктов Грузии.
Всего за отчетный период из России было импортировало 449,5 тысячи тонн топлива.
Топ 5 стран-импортеров в Грузию топлива

Страна

Объем, тысяч тонн

Доля, %

Россия

449,5

81,1

Румыния

77,6

14,0

Туркмения

11,4

2,0

Азербайджан

9,5

1,7

Беларусь

5,0

0,9

В число стран, поставляющих топливо в Грузию, также входят Объединенные Арабские Эмираты, Украина и Болгария, которые за полгода поставили 1,2 тысячи тонн бензина и дизеля в Грузию.
© SputnikИмпорт нефтепродуктов в Грузию за 10 лет
Импорт нефтепродуктов в Грузию за 10 лет - Sputnik Грузия, 1920, 25.07.2023
Импорт нефтепродуктов в Грузию за 10 лет
© Sputnik
Всего за полгода в Грузию было импортировано 554,2 тысячи литров бензина и дизельного топлива, что на 6,2% выше аналогичного показателя 2022 года.
© SputnikИзменение цен на автомобильное топливо за 10 лет
Изменение цен на автомобильное топливо за 10 лет - Sputnik Грузия, 1920, 25.07.2023
Изменение цен на автомобильное топливо за 10 лет
© Sputnik
Доля бензина в общем импорте топлива – 56,1%. При это на регуляр А-91 приходится 60,9%, а на премиум А-95 – 37,1%.
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