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Россия – крупнейший поставщик топлива в Грузию
Россия – крупнейший поставщик топлива в Грузию
Поставки автомобильного топлива в Грузии за первое полугодие выросли на 6,2% 25.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-25T23:36+0400
2023-07-25T23:36+0400
2023-07-25T23:39+0400
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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. В период с 1 января по 30 июня наибольший объем автомобильного топлива был импортирован в Грузию из России (81,1%), говорится в отчете Союза импортеров нефтепродуктов Грузии. Всего за отчетный период из России было импортировало 449,5 тысячи тонн топлива. В число стран, поставляющих топливо в Грузию, также входят Объединенные Арабские Эмираты, Украина и Болгария, которые за полгода поставили 1,2 тысячи тонн бензина и дизеля в Грузию. Всего за полгода в Грузию было импортировано 554,2 тысячи литров бензина и дизельного топлива, что на 6,2% выше аналогичного показателя 2022 года. Доля бензина в общем импорте топлива – 56,1%. При это на регуляр А-91 приходится 60,9%, а на премиум А-95 – 37,1%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, россия, азербайджан, румыния, беларусь, нефтепродукты, союз импортеров нефтепродуктов грузии
грузия, экономика, новости, россия, азербайджан, румыния, беларусь, нефтепродукты, союз импортеров нефтепродуктов грузии
Россия – крупнейший поставщик топлива в Грузию
23:36 25.07.2023 (обновлено: 23:39 25.07.2023)
Поставки автомобильного топлива в Грузии за первое полугодие выросли на 6,2%
ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. В период с 1 января по 30 июня наибольший объем автомобильного топлива был импортирован в Грузию из России (81,1%), говорится в отчете Союза импортеров нефтепродуктов Грузии.
Всего за отчетный период из России было импортировало 449,5 тысячи тонн топлива.
Топ 5 стран-импортеров в Грузию топлива
Страна
Объем, тысяч тонн
Доля, %
Россия
449,5
81,1
Румыния
77,6
14,0
Туркмения
11,4
2,0
Азербайджан
9,5
1,7
Беларусь
5,0
0,9
В число стран, поставляющих топливо в Грузию, также входят Объединенные Арабские Эмираты, Украина и Болгария, которые за полгода поставили 1,2 тысячи тонн бензина и дизеля в Грузию.
Всего за полгода в Грузию было импортировано 554,2 тысячи литров бензина и дизельного топлива, что на 6,2% выше аналогичного показателя 2022 года.
Доля бензина в общем импорте топлива – 56,1%. При это на регуляр А-91 приходится 60,9%, а на премиум А-95 – 37,1%.