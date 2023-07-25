https://sputnik-georgia.ru/20230725/rossiya---krupneyshiy-postavschik-topliva-v-gruziyu-280311991.html

Россия – крупнейший поставщик топлива в Грузию

Россия – крупнейший поставщик топлива в Грузию

Поставки автомобильного топлива в Грузии за первое полугодие выросли на 6,2% 25.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-25T23:36+0400

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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. В период с 1 января по 30 июня наибольший объем автомобильного топлива был импортирован в Грузию из России (81,1%), говорится в отчете Союза импортеров нефтепродуктов Грузии. Всего за отчетный период из России было импортировало 449,5 тысячи тонн топлива. В число стран, поставляющих топливо в Грузию, также входят Объединенные Арабские Эмираты, Украина и Болгария, которые за полгода поставили 1,2 тысячи тонн бензина и дизеля в Грузию. Всего за полгода в Грузию было импортировано 554,2 тысячи литров бензина и дизельного топлива, что на 6,2% выше аналогичного показателя 2022 года. Доля бензина в общем импорте топлива – 56,1%. При это на регуляр А-91 приходится 60,9%, а на премиум А-95 – 37,1%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, россия, азербайджан, румыния, беларусь, нефтепродукты, союз импортеров нефтепродуктов грузии