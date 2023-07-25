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"С нетерпением ждем решения" – посол ЕС о предоставлении Грузии статуса кандидата

"С нетерпением ждем решения" – посол ЕС о предоставлении Грузии статуса кандидата

Грузия получит статус кандидата на вступление в Евросоюз, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС 25.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-25T16:00+0400

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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский надеется, что Грузия сделает еще один шаг на пути к вступлению в Европейский союз и получит статус страны-кандидата в конце год, отметив, что все с нетерпением ждут решения.Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова.Как отметил Герчинский, работа в связи с 12 приоритетами продолжается.Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту, и еще по одному пункту, в частности, в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса.По словам Герчинского, еще есть время до того, как Еврокомиссия опубликует свой отчет о расширении в октябре.В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.Между тем в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" утверждают, что сделали все возможное для выполнения условий ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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