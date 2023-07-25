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"С нетерпением ждем решения" – посол ЕС о предоставлении Грузии статуса кандидата
"С нетерпением ждем решения" – посол ЕС о предоставлении Грузии статуса кандидата
Грузия получит статус кандидата на вступление в Евросоюз, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС 25.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-25T16:00+0400
2023-07-25T16:00+0400
2023-07-25T16:03+0400
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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский надеется, что Грузия сделает еще один шаг на пути к вступлению в Европейский союз и получит статус страны-кандидата в конце год, отметив, что все с нетерпением ждут решения.Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова.Как отметил Герчинский, работа в связи с 12 приоритетами продолжается.Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту, и еще по одному пункту, в частности, в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса.По словам Герчинского, еще есть время до того, как Еврокомиссия опубликует свой отчет о расширении в октябре.В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.Между тем в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" утверждают, что сделали все возможное для выполнения условий ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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"С нетерпением ждем решения" – посол ЕС о предоставлении Грузии статуса кандидата
16:00 25.07.2023 (обновлено: 16:03 25.07.2023)
Грузия получит статус кандидата на вступление в Евросоюз, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС
ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский надеется, что Грузия сделает еще один шаг на пути к вступлению в Европейский союз и получит статус страны-кандидата в конце год, отметив, что все с нетерпением ждут решения.
Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова.
"Ожидается, что это решение будет принято в декабре, и я искренне надеюсь, что Грузия сделает еще один шаг на пути к вступлению в Евросоюз, что предполагает статус кандидата. Но еще раз скажу, что это в руках 27 стран ЕС", – заявил посол.
Как отметил Герчинский, работа в связи с 12 приоритетами продолжается.
Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту, и еще по одному пункту, в частности, в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса.
"В связи с двумя рекомендациями, которые касаются свободы СМИ и деолигархизации, нам все еще нужно ускориться. По остальным семи рекомендациям достигнут определенный прогресс, но мы ожидаем дальнейшего прогресса. Итак, как видите, картина разнообразная, что, на мой взгляд, более позитивно", – отметил посол.
По словам Герчинского, еще есть время до того, как Еврокомиссия опубликует свой отчет о расширении в октябре.
"Конечно, мы все с нетерпением ждем решения, которое 27 членов ЕС примут на самом высоком политическом уровне, на уровне государств и правительств ЕС, о следующих шагах в отношениях Грузия-ЕС", – подчеркнул дипломат.
В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.
Между тем в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" утверждают, что сделали все возможное для выполнения условий ЕС.