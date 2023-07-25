https://sputnik-georgia.ru/20230725/skolko-stoit-plyazhnyy-otdykh-v-gruzii-issledovanie-turoperatorov-280274053.html

Сколько стоит пляжный отдых в Грузии? Исследование туроператоров

Сколько стоит пляжный отдых в Грузии? Исследование туроператоров

Эксперты рассказали, какие туры в Грузию пользуются наибольшим спросом и сколько здесь стоит пляжный отдых 25.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-25T13:00+0400

2023-07-25T13:00+0400

2023-07-25T13:00+0400

пляжный отдых

туризм

грузия

общество

батуми

москва

кобулети

уреки

россия

туризм в грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/08/13/249242566_0:0:3245:1825_1920x0_80_0_0_d598a41264ebae64b89382eabc987723.jpg

ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Путешествие в Грузию – удовольствие не из дешевых, а наибольший интерес туристов сегодня вызывают экскурсионные программы и сити-туры, говорится в исследовании российской Ассоциации Туроператоров (АТОР).Так эксперты рассказали АТОР, какие туры в Грузию пользуются наибольшим спросом и сколько здесь стоит пляжный отдых.Как из России добраться в Грузию?На данный момент из России в Грузию выполняется порядка 30 рейсов в неделю. "Азимут" летает между Москвой и Тбилиси. Также из Сочи в грузинскую столицу дважды в неделю перевозит пассажиров Red Wings. Кроме того, этот перевозчик запустил и перелеты из Москвы в Кутаиси. Цена билетов – от 59 тысяч рублей, что дорого, отмечают эксперты.Пляжи в ГрузииСдержанный интерес – так оценивают спрос на пляжный отдых в Грузии туроператоры. Купальный сезон длится с конца мая до середины октября. При этом лучший прибрежный курорт – Батуми.В Батуми есть пятизвездочные отели, однако больше всего гостиниц 3 звезды. Также пользуется спросом отдых в курортных поселках Квариати, Кобулети и Уреки.Что касается стоимости, недельный тур на двоих без авиабилетов с проживанием в отеле категории две звезды можно найти за 30 тысяч рублей. "Трешки" и "четверки" стоят от 41 и 51 тысячи рублей. "Пятерка" – дороже, от 133 тысяч рублей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

батуми

москва

кобулети

уреки

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

пляжный отдых, туризм, грузия, общество, батуми, москва, кобулети, уреки, россия, туризм в грузии, грузия делает ставку на туризм