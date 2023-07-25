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Стартует заключительный этап регистрации в детские сады Тбилиси

Стартует заключительный этап регистрации в детские сады Тбилиси

На третьем этапе доступно порядка 7 500 свободных мест в государственных детских садах Тбилиси 25.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-25T09:41+0400

2023-07-25T09:41+0400

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агентство по развитию детских садов

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ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Третий этап регистрации воспитанников в государственные детские сады Тбилиси начался 10 июля, сообщили в столичном Агентстве управления детскими садами.Регистрация традиционно проходит в электронном формате на сайте www.kids.org.ge. Как ранее сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе, в столичных детских садах на третьем этапе порядка 7 500 свободных мест. Третий этап регистрации начнется 25 июля в 10:00 и продлится до тех пор, пока в государственных садах будут свободные места.В этом году впервые регистрация воспитанников проходит по-новому: не в два, а в три этапа. Дополнительно добавился этап для детей, зарегистрированных в Тбилиси. Кроме того, в приоритетные социальные группы добавилась еще одна категория – дети сотрудников детских садов.Пройти регистрации могут все те дети, граждане Грузии или имеющие вид на жительство, которым к 18 сентября исполнится два года. В том случае, если родители по каким-то причинам не смогут зарегистрировать ребенка электронно, они могут лично обратиться с заявлением в желаемый детский сад.Городские власти продолжают строительство детских садов, соответствующих современным стандартам. В сентябре в Тбилиси появится три новых детсада. В целом на данном этапе идет строительство 10 новых садов и капитальное обновление двух, сообщили в мэрии.В Тбилиси функционирует 180 государственных детских садов. Каждый год в них зачисляют около 62 тысяч детей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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