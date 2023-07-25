https://sputnik-georgia.ru/20230725/strelba-v-tsentre-tbilisi-ranen-biznesmen-280308772.html

Стрельба в центре Тбилиси: ранен бизнесмен

Стрельба в центре Тбилиси: ранен бизнесмен

Согласно информации СМИ, расправа над бизнесменом может быть связана с тяжбой по владению компанией 25.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-25T22:09+0400

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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Стрельба была слышна возле парка Мзиури в центральном районе Тбилиси Ваке, ранен мужчина, сообщает телеканал "Рустави 2". По данным телеканала, пострадавший бизнесмен Тато Гургенидзе – совладелец строительной компании "Таги групп". Его с ранением в ногу доставили в клинику, где провели операцию. Согласно информации телеканала, расправа над бизнесменом может быть связана с тяжбой по владению компанией. Напавший уже идентифицирован и объявлен в розыск. Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью" УК Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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