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Стрельба в центре Тбилиси: ранен бизнесмен
Стрельба в центре Тбилиси: ранен бизнесмен
Согласно информации СМИ, расправа над бизнесменом может быть связана с тяжбой по владению компанией 25.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-25T22:09+0400
2023-07-25T22:09+0400
2023-07-25T22:09+0400
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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Стрельба была слышна возле парка Мзиури в центральном районе Тбилиси Ваке, ранен мужчина, сообщает телеканал "Рустави 2". По данным телеканала, пострадавший бизнесмен Тато Гургенидзе – совладелец строительной компании "Таги групп". Его с ранением в ногу доставили в клинику, где провели операцию. Согласно информации телеканала, расправа над бизнесменом может быть связана с тяжбой по владению компанией. Напавший уже идентифицирован и объявлен в розыск. Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью" УК Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, тбилиси
грузия, новости, происшествия, тбилиси
Стрельба в центре Тбилиси: ранен бизнесмен
Согласно информации СМИ, расправа над бизнесменом может быть связана с тяжбой по владению компанией
ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Стрельба была слышна возле парка Мзиури в центральном районе Тбилиси Ваке, ранен мужчина, сообщает телеканал "Рустави 2".
По данным телеканала, пострадавший бизнесмен Тато Гургенидзе – совладелец строительной компании "Таги групп".
Его с ранением в ногу доставили в клинику, где провели операцию.
Согласно информации телеканала, расправа над бизнесменом может быть связана с тяжбой по владению компанией.
Напавший уже идентифицирован и объявлен в розыск. Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью" УК Грузии.