https://sputnik-georgia.ru/20230725/tseny-na-novoe-zhile-v-tbilisi-prodolzhayut-rasti--novaya-statistika-280257269.html

Цены на новое жилье в Тбилиси продолжают расти – новая статистика

Цены на новое жилье в Тбилиси продолжают расти – новая статистика

Средняя цена во втором квартале 2023 года за один квадратный метр черного каркаса в новостройках города составила 2 629 лари 25.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-25T09:01+0400

2023-07-25T09:01+0400

2023-07-25T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Годовой индекс цен на новое жилье во втором квартале 2023 в Тбилиси вырос на 13,1%, при этом, по сравнению с первым кварталом 2023 года, цены выросли на 3%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".По сравнению со среднегодовым показателем 2020 года, индекс цен на новое жилье во втором квартале вырос на 28,8%.Согласно данным "Сакстата", цены на новые построенные квартиры в Тбилиси во втором квартале, по сравнению с первым кварталом этого года, выросли на 3,4%, а по сравнению с ценами за второй квартал 2022 года – на 10,6%.Цены на квартиры в новостройках ТбилисиЦены на новые дома в Тбилиси во втором квартале, по сравнению с первым кварталом этого года, выросли на 1,6%, а по сравнению с ценами за второй квартал 2022 года выросли на 16,2%.Цены на новые дома в ТбилисиСогласно исследованию "Сакстата", средняя цена во втором квартале 2023 года за один квадратный метр черного каркаса в новостройках города составила 2 629 лари, белого – 2 875, а зеленого – 3 350. Во втором квартале 2022 года цены были следующими: черный каркас – 2 216 лари за квадратный метр, белый каркас – 2 505 лари, а зеленый каркас – 2 920 лари.Текущий обменный курс лари к доллару составляет 2,6 GEL/$1.Индекс цен является важным индикатором макроэкономической и финансовой стабильности, им чаще всего пользуются Нацбанк Грузии и частные девелоперы.Он служит, с одной стороны, для оценки развития и рисков рынка недвижимости, а с другой – для установки и оценки связей рынка недвижимости и финансовой стабильности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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