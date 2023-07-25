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Жители села на востоке Грузии протестуют из-за строительства предприятия
Жители села на востоке Грузии протестуют из-за строительства предприятия
Жители села Лежбадини утверждают, что строительство камнеобрабатывающих предприятий вызвало падение уровня реки и нехватку воды в селе 25.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-25T16:42+0400
2023-07-25T16:42+0400
2023-07-25T16:42+0400
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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Местные власти не имеют права останавливать работу камнеобрабатывающих предприятий или мешать строительству нового завода в Марнеульском районе Квемо Картли, так как территория была продана инвесторам 15 лет назад, заявил депутат районного собрания (Сакребуло) Омар Иришов участникам акции протеста, сообщает портал Aqtual. Жители села Лежбадини собрались утром во вторник на акцию протеста. Они выступают против строительства в районе очередного камнеобрабатывающего предприятия. По словам местных жителей, в селе заложен фундамент девятого предприятия, что вызвало падение уровня реки и нехватку воды в селе, а также наносит ущерб сельскохозяйственным угодьям и экологии района. По его словам, он может потребовать от районной администрации, чтобы после истечения срока лицензии компаний на действующих заводах срок эксплуатации не продлевался. Протестующие скандируют критические лозунги в адрес властей и обвиняют депутата села Омара Иришова. В настоящее время ситуация на месте проведения акции остается напряженной. Население Лежбадини в основном занимается сельским хозяйством, овцеводством, скотоводством и овощеводством.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
марнеули
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грузия, новости, общество, марнеули, акция протеста
Жители села на востоке Грузии протестуют из-за строительства предприятия
Жители села Лежбадини утверждают, что строительство камнеобрабатывающих предприятий вызвало падение уровня реки и нехватку воды в селе
ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik.
Местные власти не имеют права останавливать работу камнеобрабатывающих предприятий или мешать строительству нового завода в Марнеульском районе Квемо Картли, так как территория была продана инвесторам 15 лет назад, заявил депутат районного собрания (Сакребуло) Омар Иришов участникам акции протеста, сообщает портал Aqtual
.
Жители села Лежбадини собрались утром во вторник на акцию протеста. Они выступают против строительства в районе очередного камнеобрабатывающего предприятия. По словам местных жителей, в селе заложен фундамент девятого предприятия, что вызвало падение уровня реки и нехватку воды в селе, а также наносит ущерб сельскохозяйственным угодьям и экологии района.
"Народ требует от нас остановить работу предприятий, но территория камнеобрабатывающего завода продана не сегодня, она была продана 15 лет назад. У меня нет полномочий прекращать его работу. Я могу передать слова народа в районную администрацию", – сказал Иришов.
По его словам, он может потребовать от районной администрации, чтобы после истечения срока лицензии компаний на действующих заводах срок эксплуатации не продлевался.
Протестующие скандируют критические лозунги в адрес властей и обвиняют депутата села Омара Иришова.
В настоящее время ситуация на месте проведения акции остается напряженной.
Население Лежбадини в основном занимается сельским хозяйством, овцеводством, скотоводством и овощеводством.