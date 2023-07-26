https://sputnik-georgia.ru/20230726/aviakompaniya-azimut-gotova-uvelichit-kolichestvo-reysov-v-gruziyu-280370059.html

Авиакомпания "Азимут" готова увеличить количество рейсов в Грузию

Авиакомпания "Азимут" готова увеличить количество рейсов в Грузию

Сейчас авиакомпания "Азимут" ежедневно дважды в день выполняет рейсы из Москвы в Тбилиси и обратно 26.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-26T20:51+0400

2023-07-26T20:51+0400

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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Российская авиакомпания "Азимут" готова увеличить количество рейсов из России в Грузию, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора компании Павла Екжанова. В середине мая РФ отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 году. Первый рейс после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании "Азимут", а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. В середине июля рейсы начала выполнять российская авиакомпания Red Wings.В настоящее время авиакомпания "Азимут" ежедневно дважды в день выполняет рейсы по маршруту Москва-Тбилиси-Москва.Говоря о том, готова ли авиакомпания начать полеты в другие города Грузии, помимо Тбилиси, Екажанов ответил, что все зависит от авиавластей. Гендиректор "Азимута" сообщил, что запросы на интересующие компанию маршруты уже поданы.Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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