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Авиакомпания "Азимут" готова увеличить количество рейсов в Грузию
Авиакомпания "Азимут" готова увеличить количество рейсов в Грузию
Сейчас авиакомпания "Азимут" ежедневно дважды в день выполняет рейсы из Москвы в Тбилиси и обратно 26.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-26T20:51+0400
2023-07-26T20:51+0400
2023-07-26T20:51+0400
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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Российская авиакомпания "Азимут" готова увеличить количество рейсов из России в Грузию, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора компании Павла Екжанова. В середине мая РФ отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 году. Первый рейс после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании "Азимут", а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. В середине июля рейсы начала выполнять российская авиакомпания Red Wings.В настоящее время авиакомпания "Азимут" ежедневно дважды в день выполняет рейсы по маршруту Москва-Тбилиси-Москва.Говоря о том, готова ли авиакомпания начать полеты в другие города Грузии, помимо Тбилиси, Екажанов ответил, что все зависит от авиавластей. Гендиректор "Азимута" сообщил, что запросы на интересующие компанию маршруты уже поданы.Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, тбилиси, москва, россия, авиасообщение россии и грузии
новости, грузия, тбилиси, москва, россия, авиасообщение россии и грузии
Авиакомпания "Азимут" готова увеличить количество рейсов в Грузию
Сейчас авиакомпания "Азимут" ежедневно дважды в день выполняет рейсы из Москвы в Тбилиси и обратно
ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik.
Российская авиакомпания "Азимут" готова увеличить количество рейсов из России в Грузию, сообщает РИА Новости
со ссылкой на генерального директора компании Павла Екжанова.
В середине мая РФ отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 году. Первый рейс после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании "Азимут", а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. В середине июля рейсы начала выполнять российская авиакомпания Red Wings.
"Если получим разрешение, то да, с наших баз готовы летать. Из Сочи, Минвод готовы летать", - заявил Екжанов, отвечая на вопрос журналистов, планируется ли развивать грузинское направление.
В настоящее время авиакомпания "Азимут" ежедневно дважды в день выполняет рейсы по маршруту Москва-Тбилиси-Москва.
Говоря о том, готова ли авиакомпания начать полеты в другие города Грузии, помимо Тбилиси, Екажанов ответил, что все зависит от авиавластей.
"Все зависит от наших авиавластей: если они дадут разрешение, если грузинская сторона даст разрешение, то будем летать".
Гендиректор "Азимута" сообщил, что запросы на интересующие компанию маршруты уже поданы.
Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.