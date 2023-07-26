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Беспорядки в лагере нелегалов в Афинах – как обстоят дела с гражданами Грузии
Беспорядки в лагере нелегалов в Афинах – как обстоят дела с гражданами Грузии
В случае необходимости можно обратится по номеру "горячей линии" посольства Грузии в Греции 26.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-26T20:31+0400
2023-07-26T20:31+0400
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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Граждане Грузии не пострадали во время беспорядков в лагере для нелегальных мигрантов Амигдалеза в Афинах, говорится в сообщении посольства Грузии в Греции. Беспорядки начались в ночь на среду и через несколько часов были устранены после вмешательства полиции. Посольство напоминает, что в случае форс-мажора или срочной необходимости при посольстве работает "горячая линия" для граждан Грузии +306952220000.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, в мире, афины, греция
грузия, новости, в мире, афины, греция
Беспорядки в лагере нелегалов в Афинах – как обстоят дела с гражданами Грузии
В случае необходимости можно обратится по номеру "горячей линии" посольства Грузии в Греции
ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Граждане Грузии не пострадали во время беспорядков в лагере для нелегальных мигрантов Амигдалеза в Афинах, говорится в сообщении посольства Грузии в Греции.
Беспорядки начались в ночь на среду и через несколько часов были устранены после вмешательства полиции.
"Около трех часов ночи, как подтвердили соответствующие службы и граждане Грузии, на месте уже было спокойно, и все граждане Грузии были в безопасности. В больницу были доставлены только те, у кого были проблемы из-за газа – граждан Грузии среди них не было", – говорится в сообщении.
Посольство напоминает, что в случае форс-мажора или срочной необходимости при посольстве работает "горячая линия" для граждан Грузии +306952220000.