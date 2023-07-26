https://sputnik-georgia.ru/20230726/besporyadki-v-lagere-nelegalov-v-afinakh--kak-obstoyat-dela-s-grazhdanami-gruzii-280369589.html

Беспорядки в лагере нелегалов в Афинах – как обстоят дела с гражданами Грузии

Беспорядки в лагере нелегалов в Афинах – как обстоят дела с гражданами Грузии

В случае необходимости можно обратится по номеру "горячей линии" посольства Грузии в Греции 26.07.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Граждане Грузии не пострадали во время беспорядков в лагере для нелегальных мигрантов Амигдалеза в Афинах, говорится в сообщении посольства Грузии в Греции. Беспорядки начались в ночь на среду и через несколько часов были устранены после вмешательства полиции. Посольство напоминает, что в случае форс-мажора или срочной необходимости при посольстве работает "горячая линия" для граждан Грузии +306952220000.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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