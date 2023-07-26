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Фестиваль "Ночные серенады" вновь соберет грузинских и зарубежных звезд музыки
Фестиваль "Ночные серенады" вновь соберет грузинских и зарубежных звезд музыки
Фестивальные концерты запланированы в Тбилиси, Батуми и Боржоми 26.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-26T10:21+0400
2023-07-26T10:21+0400
фестиваль "ночные серенады"
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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Международный фестиваль классической музыки "Ночные серенады", который пройдет с 22 августа по 24 сентября, по традиции соберет в Грузии всемирно признанных местных и зарубежных исполнителей, говорится в сообщении организаторов.На фестивале запланировано шесть музыкальных концертов, которые пройдут в трех городах – Тбилиси, Батуми и Боржоми. На сцене фестиваля выступит дирижер из Италии Беатриче Венези, грузинская скрипачка Верико Чумбуридзе, итальянская скрипачка Лаура Марцадори, оперный певец из Италии Рикардо Маринельо, тенор Георгий Ониани и многие другие. Международный фестиваль "Ночные серенады" основан в 1982 году. Каждое лето фестиваль проходил в Пицунде (Бичвинта, Абхазия) и имел огромную популярность. В 1991-ом фестиваль прекратил свое существование, и только спустя 18 лет, в 2009 году, его удалось возродить в Аджарии. Художественные руководители фестиваля – Лиана и Георгий Исакадзе. Организатором мероприятия выступает компания "Арт альянс". Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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фестиваль "ночные серенады", культура, грузия, новости, тбилиси, батуми, боржоми, анонсы
фестиваль "ночные серенады", культура, грузия, новости, тбилиси, батуми, боржоми, анонсы

Фестиваль "Ночные серенады" вновь соберет грузинских и зарубежных звезд музыки

10:21 26.07.2023
© FB/ "Ночные серенады"Лиана Исакадзе
Лиана Исакадзе - Sputnik Грузия, 1920, 26.07.2023
© FB/ "Ночные серенады"
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Фестивальные концерты запланированы в Тбилиси, Батуми и Боржоми
ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Международный фестиваль классической музыки "Ночные серенады", который пройдет с 22 августа по 24 сентября, по традиции соберет в Грузии всемирно признанных местных и зарубежных исполнителей, говорится в сообщении организаторов.
На фестивале запланировано шесть музыкальных концертов, которые пройдут в трех городах – Тбилиси, Батуми и Боржоми.
На сцене фестиваля выступит дирижер из Италии Беатриче Венези, грузинская скрипачка Верико Чумбуридзе, итальянская скрипачка Лаура Марцадори, оперный певец из Италии Рикардо Маринельо, тенор Георгий Ониани и многие другие.
Международный фестиваль "Ночные серенады" основан в 1982 году. Каждое лето фестиваль проходил в Пицунде (Бичвинта, Абхазия) и имел огромную популярность. В 1991-ом фестиваль прекратил свое существование, и только спустя 18 лет, в 2009 году, его удалось возродить в Аджарии.
Художественные руководители фестиваля – Лиана и Георгий Исакадзе. Организатором мероприятия выступает компания "Арт альянс".
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