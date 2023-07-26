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"Институт Евразии" выступил против переименования улицы Пушкина на морском курорте Грузии

"Институт Евразии" выступил против переименования улицы Пушкина на морском курорте Грузии

В Кобулети заявили, что население неоднократно обращалось к мэру с просьбой изменить название этих улиц 26.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-26T16:00+0400

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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Грузинские активисты, занимающиеся российско-грузинскими отношениями, опротестовывают инициативу мэра Кобулетского района Аджарии Левана Зоидзе переименовать улицы Пушкина и Попова и сельского квартала "Сталинисубани", заявили Sputnik Грузия в некоммерческой организации (НКО) "Институт Евразии". Зоидзе обратился в сакребуло (районный совещательный орган) Кобулетского района с инициативой изменить название улиц Пушкина и Попова в черноморском курортном городе Кобулети и сельского квартала "Сталинисубани" в курортном поселке Цихисдзири 14 июля.Как заявили в организации, тревогу забил адвокат Николоз Мжаванадзе, который даже назвал мэра предателем Грузии. "Мжаванадзе считает, что такие как Зоидзе не имеют право касаться имени Пушкина и Сталина, им бы лучше заняться решением насущных проблем города", – сказали в организации. По информации "Института Евразии", после выступления Мжаванадзе в его адрес посыпались угрозы в соцсетях со стороны представителей администрации Кобулети. Однако в поддержку Мжаванадзе выступили и видные активисты, которые в свою очередь также осудили планы мэра. В частности, они выступили не только за сохранение названий улиц, а также за присвоение одной из центральной улиц Кобулети имена "освободителей Аджарии". По информации мэрии Кобулети, улицу Попова планируется назвать в честь Падико Гогитидзе – первой женщины-пилот из Аджарии. Улицу Пушкина предлагается назвать в честь поэта Амирана Хабази, а сельский квартал "Сталинисубани" переименовать в квартал Петра. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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