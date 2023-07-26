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"Институт Евразии" выступил против переименования улицы Пушкина на морском курорте Грузии
"Институт Евразии" выступил против переименования улицы Пушкина на морском курорте Грузии
В Кобулети заявили, что население неоднократно обращалось к мэру с просьбой изменить название этих улиц 26.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-26T16:00+0400
2023-07-26T16:00+0400
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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Грузинские активисты, занимающиеся российско-грузинскими отношениями, опротестовывают инициативу мэра Кобулетского района Аджарии Левана Зоидзе переименовать улицы Пушкина и Попова и сельского квартала "Сталинисубани", заявили Sputnik Грузия в некоммерческой организации (НКО) "Институт Евразии". Зоидзе обратился в сакребуло (районный совещательный орган) Кобулетского района с инициативой изменить название улиц Пушкина и Попова в черноморском курортном городе Кобулети и сельского квартала "Сталинисубани" в курортном поселке Цихисдзири 14 июля.Как заявили в организации, тревогу забил адвокат Николоз Мжаванадзе, который даже назвал мэра предателем Грузии. "Мжаванадзе считает, что такие как Зоидзе не имеют право касаться имени Пушкина и Сталина, им бы лучше заняться решением насущных проблем города", – сказали в организации. По информации "Института Евразии", после выступления Мжаванадзе в его адрес посыпались угрозы в соцсетях со стороны представителей администрации Кобулети. Однако в поддержку Мжаванадзе выступили и видные активисты, которые в свою очередь также осудили планы мэра. В частности, они выступили не только за сохранение названий улиц, а также за присвоение одной из центральной улиц Кобулети имена "освободителей Аджарии". По информации мэрии Кобулети, улицу Попова планируется назвать в честь Падико Гогитидзе – первой женщины-пилот из Аджарии. Улицу Пушкина предлагается назвать в честь поэта Амирана Хабази, а сельский квартал "Сталинисубани" переименовать в квартал Петра. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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кобулети, аджария, батуми, общество, новости, грузия, институт евразии, грузинская мечта - демократическая грузия, александр пушкин, иосиф сталин
"Институт Евразии" выступил против переименования улицы Пушкина на морском курорте Грузии
16:00 26.07.2023 (обновлено: 16:30 26.07.2023)
В Кобулети заявили, что население неоднократно обращалось к мэру с просьбой изменить название этих улиц
ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik.
Грузинские активисты, занимающиеся российско-грузинскими отношениями, опротестовывают инициативу мэра Кобулетского района Аджарии Левана Зоидзе переименовать улицы Пушкина и Попова и сельского квартала "Сталинисубани", заявили Sputnik Грузия
в некоммерческой организации (НКО) "Институт Евразии".
Зоидзе обратился в сакребуло (районный совещательный орган) Кобулетского района с инициативой изменить название улиц Пушкина и Попова в черноморском курортном городе Кобулети и сельского квартала "Сталинисубани" в курортном поселке Цихисдзири 14 июля.
"Мэрия аргументирует это решение тем, что якобы сами граждане Кобулети обратились с такой просьбой в устной и письменной форме. Но это утверждение мэрии Кобулети не вызывает доверия", – заявили в организации.
Как заявили в организации, тревогу забил адвокат Николоз Мжаванадзе, который даже назвал мэра предателем Грузии.
"Мжаванадзе считает, что такие как Зоидзе не имеют право касаться имени Пушкина и Сталина, им бы лучше заняться решением насущных проблем города", – сказали в организации.
По информации "Института Евразии", после выступления Мжаванадзе в его адрес посыпались угрозы в соцсетях со стороны представителей администрации Кобулети. Однако в поддержку Мжаванадзе выступили и видные активисты, которые в свою очередь также осудили планы мэра.
В частности, они выступили не только за сохранение названий улиц, а также за присвоение одной из центральной улиц Кобулети имена "освободителей Аджарии".
"Было отмечено, что мэр Зоидзе почти наверняка действует по подсказке прозападных НКО, которые ему взамен что-то обещали. Целью этой кампании является вся Грузия (почти в каждом большом городе Грузии есть улица Пушкина), а Кобулети – лишь начало", – отетили в организации.
По информации мэрии Кобулети, улицу Попова планируется назвать в честь Падико Гогитидзе – первой женщины-пилот из Аджарии.
Улицу Пушкина предлагается назвать в честь поэта Амирана Хабази, а сельский квартал "Сталинисубани" переименовать в квартал Петра.