https://sputnik-georgia.ru/20230726/kak-marinovat-ogurtsy-na-zimu-luchshie-retsepty-270493503.html

Маринованные огурцы на зиму – лучшие рецепты с фото

Маринованные огурцы на зиму – лучшие рецепты с фото

Огурцы можно мариновать на зиму целыми или кусочками, с различными пряностями и овощами, путем консервирования или без и так далее.

2023-07-26T17:15+0400

2023-07-26T17:15+0400

2023-07-26T17:40+0400

справки

рецепты

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Первыми маринованные огурцы приготовили древние римляне – с тех пор накопилось множество рецептов, как мариновать огурцы на зиму, и каждый из них по-своему лучший.Огурцы можно мариновать на зиму целыми или кусочками, с различными пряностями и овощами, путем консервирования или без и так далее.Sputnik Грузия выбрал для вас лучшие рецепты, как быстро и вкусно мариновать огурцы на зиму.Старинный рецептНа одну литровую банку: 2-3 листочка лаврушки; 2 зубчика чеснока; 1 ст. л. соли; 2 веточки укропа и петрушки или сельдерея; несколько горошин душистого перца; 1 ст. л. без горки сахарного песка; 2 ч. л. уксусной эссенции; огурцы – сколько поместится.Сложите на дно всю зелень, специи и уложите сверху плотно огурцы. Залейте кипяченной водой, накройте сосуд чистой крышкой и поставьте в кастрюлю стерилизоваться.Воду в кастрюле, которая должна доходить банкам до плечиков, нужно предварительно подогреть, чтобы сосуд не лопнул. Стерилизуйте 15-20 минут, пока цвет огурцов и зелени не посветлеет. Затем добавьте эссенцию и закатайте.Мариновать без стерилизацииНа одну трехлитровую банку: 3-5 зубчиков чеснока; 2 листа вишни или хрена; 2-3 листа лаврушки; 2-3 соцветия укропа; по 2 ст. л. соли и сахара; 1,5 ст. л. 9% уксуса; 8-10 горошин душистого перца; огурцы – сколько поместится.На дно предварительно стерилизованной банки выложите листья вишни, хрена, лаврушки, чеснок, зелень и душистый перец. Сверху стоя выложить огурцы – так больше поместится. Залейте крутым кипятком и оставьте на 10 минут.Затем слейте воду, и залейте еще раз огурцы кипятком. Через 20 минут перелейте жидкость в кастрюлю, добавьте соль и сахар, доведите до кипения. Горячим рассолом залейте огурцы, добавьте уксус, закатайте банку стерилизованной крышкой и переверните."Душистые" с луком и морковьюНа одну литровую банку: 1 луковица; 1 небольшая морковь; 1 зубчик чеснока; 2 чайные ложки соли; 1 лавровый лист; 5 горошин душистого перца; 4 чайные ложки 9% уксуса; 4 чайные ложки сахарного песка; огурцы – сколько поместится.Сложите специи на дно банки, а также нарезанный кольцами лук и дольками морковку. Сверху уложите плотно огурцы. Вскипятите рассол, залейте им огурцы и стерилизуйте 10 минут. Потом закатайте, переверните и укутайте.Кисло-сладкие огурчикиНа одну трехлитровую банку: 3 зубчика чеснока; по 2 листика вишни, смородины, лавра и хрена; 3 веточки укропа; 2 ст. л. соли; 5 ст. л. сахарного песка; 1,5 ст. л. лимонной кислоты; огурцы – сколько поместится.Сложите всю зелень на дно предварительно стерилизованной банки и сверху плотно уложите огурцы. Залейте кипятком и настаивайте 8-9 минут. Повторите эту процедуру, затем слейте отвар в кастрюлю, доведите до кипения, добавьте в него оставшиеся ингредиенты и кипятите еще несколько минут. Залейте горячим рассолом огурцы, законсервируйте банки и переверните.Быстро и вкусноДля тех, кому не терпится вкусить маринованных хрустящих огурчиков, предлагаем лучший рецепт быстрого приготовления вкуснейшей закуски. На один килограмм огурцов нужны 1 чайная ложка соли, 3 зубчика чеснока и пучок укропа.Нарежьте огурцы дольками, чтобы ускорить процесс приготовления, добавьте рубленные зелень и чеснок, посолите и перемешайте. Сложите все в целлофановый пакетик, завяжите и положите еще в один пакет.Дегустировать маринованные огурцы можно через несколько часов. Однако помните, что такой продукт долго не хранится.Хозяйкам на заметкуМаринованные огурчики получатся хрустящими, если их правильно выбрать и подготовить. Чтобы огурцы равномерно просолились, нужно выбрать ровные и одинаковых размеров огурцы, не больше 10-15 сантиметров.Вкусными и хрустящими получатся огурцы, если выбрать овощ ярко зеленого цвета с бугорками, на которых есть черные шипы. Как показывает практика, банки с такими солеными огурчиками практически не взрываются.Хрустеть огурец с тонкой кожурой не будет, поэтому выбирайте овощ, который проткнуть ногтем трудно. Прежде, чем мариновать огурцы на зиму, нужно замочить их в холодной воде примерно на 4-6 часов, предварительно промыв и обрезав кончики с двух сторон, чтобы в процессе закатки они не впитывали в себя маринад.Чтобы огурчики получились упругими и хрустящими, можно добавить к стандартному набору пряностей дубовые листья и листья хрена. А горчица и эстрагон сделают огурчики более ароматными.И помните, важно правильно простерилизовать банки и крышки, то есть обдать кипятком всю внутреннюю поверхность и дать полностью высохнуть, чтобы маринованные огурцы простояли всю зиму.Материал подготовлен на основе открытых источников

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