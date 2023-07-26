https://sputnik-georgia.ru/20230726/kazakhstan-nachal-ispytaniya-turetskogo-udarnogo-bespilotnika-anka---video-280357859.html

Казахстан начал испытания турецкого ударного беспилотника Anka – видео

Казахстан начал испытания турецкого ударного беспилотника Anka – видео

Казахстан начал летные испытания турецкого ударного беспилотника Anka. С августа он поступит в опытную эксплуатацию, которая продлится до марта 2024 года... 26.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-26T16:40+0400

2023-07-26T16:40+0400

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Согласно соглашению с Турцией, в Казахстане будет создана линия сборки и технического обслуживания беспилотников. Казахстан станет первой страной, где будет налажено производство БПЛА Anka.

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