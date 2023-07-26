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Казахстан начал испытания турецкого ударного беспилотника Anka – видео
Казахстан начал испытания турецкого ударного беспилотника Anka – видео
Казахстан начал летные испытания турецкого ударного беспилотника Anka. С августа он поступит в опытную эксплуатацию, которая продлится до марта 2024 года... 26.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-26T16:40+0400
2023-07-26T16:40+0400
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Согласно соглашению с Турцией, в Казахстане будет создана линия сборки и технического обслуживания беспилотников. Казахстан станет первой страной, где будет налажено производство БПЛА Anka.
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видео, в мире, новости, оборона, казахстан, турция, видео
Казахстан начал испытания турецкого ударного беспилотника Anka – видео
16:40 26.07.2023 (обновлено: 17:11 26.07.2023)
Казахстан начал летные испытания турецкого ударного беспилотника Anka. С августа он поступит в опытную эксплуатацию, которая продлится до марта 2024 года, сообщает Sputnik Казахстан
Согласно соглашению с Турцией, в Казахстане будет создана линия сборки и технического обслуживания беспилотников. Казахстан станет первой страной, где будет налажено производство БПЛА Anka.