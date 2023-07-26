https://sputnik-georgia.ru/20230726/khabarovskiy-zavod-dalenergomash-vozobnovil-postavki-oborudovaniya-v-gruziyu-spustya-30-let-280367670.html

Хабаровский завод "Дальэнергомаш" возобновил поставки оборудования в Грузию спустя 30 лет

Хабаровский завод "Дальэнергомаш" возобновил поставки оборудования в Грузию спустя 30 лет

Оборудование необходимо для комбината, выпускающего минеральные удобрения 26.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-26T19:33+0400

2023-07-26T19:33+0400

2023-07-26T20:08+0400

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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Хабаровский машиностроительный завод "Дальэнергомаш" возобновил поставки оборудования в Грузию после 30-летнего перерыва, говорится в сообщении на сайте правительства региона. В основном продукция завода востребована предприятиями металлургического комплекса и химической промышленности. Металлурги закупают нагнетатели коксового и сернистого газов, химические предприятия заказывают крупные нагнетатели и газотурбинные комплексы.Сейчас Дальэнергомаш поставляет оборудование в десяток стран, включая Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Болгарию, Индию и Иран."Дальневосточный завод энергетического машиностроения" (Дальэнергомаш) – это современное машиностроительное предприятие, специализирующееся на производстве, продаже и сервисном обслуживании компрессорного и энергетического оборудования для различных отраслей промышленности. Предприятие постоянно работает над модернизацией выпускаемой продукции, повышая его энергоэффективность и надежность.За последний год хабаровский машиностроительный завод "Дальэнергомаш" нарастил поставки продукции за рубеж более чем в два раза. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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