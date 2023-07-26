https://sputnik-georgia.ru/20230726/khabarovskiy-zavod-dalenergomash-vozobnovil-postavki-oborudovaniya-v-gruziyu-spustya-30-let-280367670.html
Хабаровский завод "Дальэнергомаш" возобновил поставки оборудования в Грузию спустя 30 лет
Хабаровский завод "Дальэнергомаш" возобновил поставки оборудования в Грузию спустя 30 лет
Оборудование необходимо для комбината, выпускающего минеральные удобрения 26.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-26T19:33+0400
2023-07-26T19:33+0400
2023-07-26T20:08+0400
экономика
новости
грузия
россия
грузино-российские отношения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/1a/280367471_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_864a34947576a37c383280629ccc9926.jpg
ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Хабаровский машиностроительный завод "Дальэнергомаш" возобновил поставки оборудования в Грузию после 30-летнего перерыва, говорится в сообщении на сайте правительства региона. В основном продукция завода востребована предприятиями металлургического комплекса и химической промышленности. Металлурги закупают нагнетатели коксового и сернистого газов, химические предприятия заказывают крупные нагнетатели и газотурбинные комплексы.Сейчас Дальэнергомаш поставляет оборудование в десяток стран, включая Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Болгарию, Индию и Иран."Дальневосточный завод энергетического машиностроения" (Дальэнергомаш) – это современное машиностроительное предприятие, специализирующееся на производстве, продаже и сервисном обслуживании компрессорного и энергетического оборудования для различных отраслей промышленности. Предприятие постоянно работает над модернизацией выпускаемой продукции, повышая его энергоэффективность и надежность.За последний год хабаровский машиностроительный завод "Дальэнергомаш" нарастил поставки продукции за рубеж более чем в два раза. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/1a/280367471_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_819fa4a65f8d6420f02b58b8cef6762a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
экономика, новости, грузия, россия, грузино-российские отношения
экономика, новости, грузия, россия, грузино-российские отношения
Хабаровский завод "Дальэнергомаш" возобновил поставки оборудования в Грузию спустя 30 лет
19:33 26.07.2023 (обновлено: 20:08 26.07.2023)
Оборудование необходимо для комбината, выпускающего минеральные удобрения
ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Хабаровский машиностроительный завод "Дальэнергомаш" возобновил поставки оборудования в Грузию после 30-летнего перерыва, говорится в сообщении на сайте правительства региона.
В основном продукция завода востребована предприятиями металлургического комплекса и химической промышленности. Металлурги закупают нагнетатели коксового и сернистого газов, химические предприятия заказывают крупные нагнетатели и газотурбинные комплексы.
"Впервые за последние 30 лет на завод поступил заказ из Грузии. Нагнетатель нитрозных газов будет отправлен на химический комбинат, выпускающий минеральные удобрения", – говорится в сообщении.
Сейчас Дальэнергомаш поставляет оборудование в десяток стран, включая Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Болгарию, Индию и Иран.
"Все металлургические комбинаты были построены в советское время по одному проекту. Как-то изменить нагнетатель в этой линии очень сложно, поэтому наши нагнетатели используются до сих пор. Эти запчасти очень хорошо себя зарекомендовали – работают по 50 лет", – отметил главный инженер завода Вячеслав Кондратюк.
"Дальневосточный завод энергетического машиностроения" (Дальэнергомаш) – это современное машиностроительное предприятие, специализирующееся на производстве, продаже и сервисном обслуживании компрессорного и энергетического оборудования для различных отраслей промышленности. Предприятие постоянно работает над модернизацией выпускаемой продукции, повышая его энергоэффективность и надежность.
За последний год хабаровский машиностроительный завод "Дальэнергомаш" нарастил поставки продукции за рубеж более чем в два раза.