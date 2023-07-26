https://sputnik-georgia.ru/20230726/koltso-repera-2pac-prodano-na-auktsione-za-1-mln-280330818.html

Кольцо рэпера 2Pac продано на аукционе за $1 млн

Кольцо рэпера 2Pac продано на аукционе за $1 млн

При этом первоначальная оценка кольца составила 300 тысяч долларов 26.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-26T11:44+0400

2023-07-26T11:44+0400

2023-07-26T11:44+0400

sotheby's

лондон

в мире

новости

сша

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23147/37/231473719_0:30:1500:874_1920x0_80_0_0_c6554dce44c69f23b8f19a94814799b5.jpg

ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Бриллиантовое кольцо, некогда принадлежавшее культовому американскому хип-хоп исполнителю 2Pac (Тупаку Шакуру), ушло с молотка на аукционе Sotheby's в Лондоне более чем за миллион долларов США, сообщается на сайте аукционного дома.Это кольцо Тупак Шакур заказал в 1996 году по собственному дизайну, вдохновившись трудами известного философа и политолога эпохи Возрождения Никколо Макиавелли. Украшение аукционного дому Sotheby's передали родственники Шакура.Золотое кольцо в форме короны, украшенное рубинами и бриллиантами, было продано за 1,016 миллиона долларов США. При этом первоначальная оценка кольца составила 300 тысяч долларов США.Отмечается, что торги были приурочены к 50-летию возникновения рэпа как музыкального жанра, зародившегося в районе Южный Бронкс в Нью-Йорке.2Pac – один из наиболее влиятельных американских рэп-артистов. Его хиты до сих пор входят в список самых продаваемых альбомов в США. В 1996 году он погиб, после того как в Лас-Вегасе в него выстрелили из проезжающего мимо автомобиля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

лондон

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

sotheby's, лондон, в мире, новости, сша, шоу-бизнес