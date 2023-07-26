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Кольцо рэпера 2Pac продано на аукционе за $1 млн
Кольцо рэпера 2Pac продано на аукционе за $1 млн
При этом первоначальная оценка кольца составила 300 тысяч долларов 26.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-26T11:44+0400
2023-07-26T11:44+0400
2023-07-26T11:44+0400
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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Бриллиантовое кольцо, некогда принадлежавшее культовому американскому хип-хоп исполнителю 2Pac (Тупаку Шакуру), ушло с молотка на аукционе Sotheby's в Лондоне более чем за миллион долларов США, сообщается на сайте аукционного дома.Это кольцо Тупак Шакур заказал в 1996 году по собственному дизайну, вдохновившись трудами известного философа и политолога эпохи Возрождения Никколо Макиавелли. Украшение аукционного дому Sotheby's передали родственники Шакура.Золотое кольцо в форме короны, украшенное рубинами и бриллиантами, было продано за 1,016 миллиона долларов США. При этом первоначальная оценка кольца составила 300 тысяч долларов США.Отмечается, что торги были приурочены к 50-летию возникновения рэпа как музыкального жанра, зародившегося в районе Южный Бронкс в Нью-Йорке.2Pac – один из наиболее влиятельных американских рэп-артистов. Его хиты до сих пор входят в список самых продаваемых альбомов в США. В 1996 году он погиб, после того как в Лас-Вегасе в него выстрелили из проезжающего мимо автомобиля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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sotheby's, лондон, в мире, новости, сша, шоу-бизнес
sotheby's, лондон, в мире, новости, сша, шоу-бизнес
Кольцо рэпера 2Pac продано на аукционе за $1 млн
При этом первоначальная оценка кольца составила 300 тысяч долларов
ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Бриллиантовое кольцо, некогда принадлежавшее культовому американскому хип-хоп исполнителю 2Pac (Тупаку Шакуру), ушло с молотка на аукционе Sotheby's в Лондоне более чем за миллион долларов США, сообщается на сайте аукционного дома.
Это кольцо Тупак Шакур заказал в 1996 году по собственному дизайну, вдохновившись трудами известного философа и политолога эпохи Возрождения Никколо Макиавелли. Украшение аукционного дому Sotheby's передали родственники Шакура.
Золотое кольцо в форме короны, украшенное рубинами и бриллиантами, было продано за 1,016 миллиона долларов США. При этом первоначальная оценка кольца составила 300 тысяч долларов США.
Отмечается, что торги были приурочены к 50-летию возникновения рэпа как музыкального жанра, зародившегося в районе Южный Бронкс в Нью-Йорке.
2Pac – один из наиболее влиятельных американских рэп-артистов. Его хиты до сих пор входят в список самых продаваемых альбомов в США. В 1996 году он погиб, после того как в Лас-Вегасе в него выстрелили из проезжающего мимо автомобиля.