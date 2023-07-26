https://sputnik-georgia.ru/20230726/lozhnaya-informatsiya--v-minoborony-gruzii-otvetili-na-obvineniya-byvshego-voennogo-280368225.html

Ложная информация – в Минобороны Грузии ответили на обвинения бывшего военного

Ложная информация – в Минобороны Грузии ответили на обвинения бывшего военного

Бывший военный заявил, что Минобороны не оказало ему соответствую помощь, когда он получил повреждения во время службы 26.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-26T19:52+0400

2023-07-26T19:52+0400

2023-07-26T20:10+0400

новости

грузия

министерство обороны грузии

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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Министерство обороны Грузии действует в рамках закона и выполняет все обязательства в отношении военных, говорится в заявлении ведомства в связи с информацией, которую распространил в соцсетях бывший военный.Бывший военный Михаил Амаглобели в соцсетях обвинил министерство обороны Грузии в том, что ведомство якобы не оказало ему соответствую помощь, когда он получил повреждения во время службы. Минобороны призвало всех воздержаться от распространения ложной информации.Для пострадавших во время службы в армии в Грузии действует ряд программ. Министерство совместно с партнерами и донорами финансирует как лечение, так и реабилитацию военных, а также помогает им в трудоустройстве и социализации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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