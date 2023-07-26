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Ложная информация – в Минобороны Грузии ответили на обвинения бывшего военного
Ложная информация – в Минобороны Грузии ответили на обвинения бывшего военного
Бывший военный заявил, что Минобороны не оказало ему соответствую помощь, когда он получил повреждения во время службы 26.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-26T19:52+0400
2023-07-26T19:52+0400
2023-07-26T20:10+0400
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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Министерство обороны Грузии действует в рамках закона и выполняет все обязательства в отношении военных, говорится в заявлении ведомства в связи с информацией, которую распространил в соцсетях бывший военный.Бывший военный Михаил Амаглобели в соцсетях обвинил министерство обороны Грузии в том, что ведомство якобы не оказало ему соответствую помощь, когда он получил повреждения во время службы. Минобороны призвало всех воздержаться от распространения ложной информации.Для пострадавших во время службы в армии в Грузии действует ряд программ. Министерство совместно с партнерами и донорами финансирует как лечение, так и реабилитацию военных, а также помогает им в трудоустройстве и социализации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, министерство обороны грузии
новости, грузия, министерство обороны грузии
Ложная информация – в Минобороны Грузии ответили на обвинения бывшего военного
19:52 26.07.2023 (обновлено: 20:10 26.07.2023)
Бывший военный заявил, что Минобороны не оказало ему соответствую помощь, когда он получил повреждения во время службы
ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Министерство обороны Грузии действует в рамках закона и выполняет все обязательства в отношении военных, говорится в заявлении ведомства в связи с информацией, которую распространил в соцсетях бывший военный.
Бывший военный Михаил Амаглобели в соцсетях обвинил министерство обороны Грузии в том, что ведомство якобы не оказало ему соответствую помощь, когда он получил повреждения во время службы.
"Это лицо с 2007 года уволено из Сил обороны и не служит в Силах обороны. Во время службы в армии, в служебной обстановке, он не получал никаких повреждений", – говорится в заявлении ведомства.
Минобороны призвало всех воздержаться от распространения ложной информации.
"Министерство обороны действует в соответствии с законодательством и осуществляет все обязательства по отношению к военнослужащим", – говорится в заявлении.
Для пострадавших во время службы в армии в Грузии действует ряд программ. Министерство совместно с партнерами и донорами финансирует как лечение, так и реабилитацию военных, а также помогает им в трудоустройстве и социализации.