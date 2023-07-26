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Нападение на бизнесмена в Тбилиси – подозреваемый задержан
Нападение на бизнесмена в Тбилиси – подозреваемый задержан
По предварительной информации, инцидент связан со спором о долях бизнеса 26.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-26T11:24+0400
2023-07-26T11:24+0400
2023-07-26T11:34+0400
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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Полиция задержала подозреваемого в нападении на 38-летнего бизнесмена в Тбилиси.Нападение произошло накануне у юридической фирмы в районе Ваке. Предпринимателя госпитализировали с ранением в ногу. По информации врачей, ему провели операцию, и сейчас состояние его здоровья стабильное.Как сообщает телеканал "Рустави 2" со ссылкой на МВД Грузии, подозреваемого мужчину задержали на территории парка "Мзиури" вскоре после инцидента. По данным телеканала, пострадавший бизнесмен – Тато Гургенидзе, который является совладельцем строительной компании "Таги групп". По предварительной информации, инцидент связан со спором о долях бизнеса. Полиция уже опросила свидетелей.Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", наказывается лишением свободы на срок от четырех до семи лет, а также по факту противоправного хранение огнестрельного оружия, что наказывается штрафом или лишением свободы на срок до двух лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси, мвд грузии
происшествия, грузия, новости, тбилиси, мвд грузии
Нападение на бизнесмена в Тбилиси – подозреваемый задержан
11:24 26.07.2023 (обновлено: 11:34 26.07.2023)
По предварительной информации, инцидент связан со спором о долях бизнеса
ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Полиция задержала подозреваемого в нападении на 38-летнего бизнесмена в Тбилиси.
Нападение произошло накануне у юридической фирмы в районе Ваке. Предпринимателя госпитализировали с ранением в ногу. По информации врачей, ему провели операцию, и сейчас состояние его здоровья стабильное.
Как сообщает телеканал "Рустави 2
" со ссылкой на МВД Грузии, подозреваемого мужчину задержали на территории парка "Мзиури" вскоре после инцидента.
По данным телеканала, пострадавший бизнесмен – Тато Гургенидзе, который является совладельцем строительной компании "Таги групп". По предварительной информации, инцидент связан со спором о долях бизнеса. Полиция уже опросила свидетелей.
Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", наказывается лишением свободы на срок от четырех до семи лет, а также по факту противоправного хранение огнестрельного оружия, что наказывается штрафом или лишением свободы на срок до двух лет.