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Нападение на бизнесмена в Тбилиси – подозреваемый задержан

Нападение на бизнесмена в Тбилиси – подозреваемый задержан

По предварительной информации, инцидент связан со спором о долях бизнеса 26.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-26T11:24+0400

2023-07-26T11:24+0400

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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Полиция задержала подозреваемого в нападении на 38-летнего бизнесмена в Тбилиси.Нападение произошло накануне у юридической фирмы в районе Ваке. Предпринимателя госпитализировали с ранением в ногу. По информации врачей, ему провели операцию, и сейчас состояние его здоровья стабильное.Как сообщает телеканал "Рустави 2" со ссылкой на МВД Грузии, подозреваемого мужчину задержали на территории парка "Мзиури" вскоре после инцидента. По данным телеканала, пострадавший бизнесмен – Тато Гургенидзе, который является совладельцем строительной компании "Таги групп". По предварительной информации, инцидент связан со спором о долях бизнеса. Полиция уже опросила свидетелей.Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", наказывается лишением свободы на срок от четырех до семи лет, а также по факту противоправного хранение огнестрельного оружия, что наказывается штрафом или лишением свободы на срок до двух лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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