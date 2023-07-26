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https://sputnik-georgia.ru/20230726/o-chem-govoril-vitse-premer-gruzii-s-vitse-prezidentom-aziatskogo-banka-280343631.html
О чем говорил вице-премьер Грузии с вице-президентом Азиатского банка?
О чем говорил вице-премьер Грузии с вице-президентом Азиатского банка?
Банк занимается финансированием строительства дорог, железных дорог, аэропортов и других инфраструктурных проектов в Азии 26.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-26T13:01+0400
2023-07-26T13:01+0400
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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Грузия намерена воспользоваться сотрудничеством с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций для реализации в стране крупных проектов, в том числе прокладки Черноморского подводного кабеля и строительства первого глубоководного порта Анаклия, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили. На встрече Давиташвили с вице-президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) Константином Лимитовским были обсуждены приоритетные направления будущей деятельности банка в Грузии. Соглашение о прокладке кабеля, по которому электроэнергия из Грузии и Азербайджана будет идти в Европу, правительства Грузии, Азербайджана Румынии и Венгрии подписали в декабре 2022 года. Грузинские власти не раз заявляли о большом потенциале Грузии с точки зрения возобновляемых источников энергии и ее привлекательности как транзитного хаба. Строительство нового порта началось в декабре 2017 года, но было приостановлено. В январе 2020 года власти разорвали контракт с "Консорциумом развития Анаклия", обвинив инвестора в невыполнении финансовых обязательств. Власти Грузии решили возобновить его строительство с условием, что государству будет принадлежать 51%. По словам Давиташвили, за семь лет работы АБИИ показал реальный успех и переживает стремительный прогресс, расширяя свои границы и принимая новых членов. Министр проинформировал вице-президента банка об общей экономической картине в Грузии и предоставил информацию о либеральной инвестиционной среде и важных текущих и планируемых проектах. Он отметил, что Грузия может сыграть важную роль в улучшении связей между странами и экономиками региона и создании благоприятной инвестиционной среды на стыке Европы и Азии. В свою очередь вице-президент АБИИ подчеркнул успешное и плодотворное сотрудничество с Грузией и в вместе с тем от имени банка выразил готовность к его дальнейшему развитию. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций – международный финансовый институт, одной из стран-учредителей которого является Грузия. Основные направления деятельности банка – стимулирование экономического развития, улучшение инфраструктурных связей в Азии путем инвестирования в инфраструктуру и в другие производительные секторы, а также двустороннее и многосторонне тесное сотрудничество с институтами развития. В частности, Банк занимается финансированием строительства дорог, железных дорог, аэропортов и других инфраструктурных проектов в Азии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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консорциум развития анаклия, леван давиташвили, анаклия, европа, азия, экономика, грузия, новости
консорциум развития анаклия, леван давиташвили, анаклия, европа, азия, экономика, грузия, новости

О чем говорил вице-премьер Грузии с вице-президентом Азиатского банка?

13:01 26.07.2023
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaВстреча министра экономики Левана Давиташвили и вице-президента Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Константина Лимитовского
Встреча министра экономики Левана Давиташвили и вице-президента Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Константина Лимитовского - Sputnik Грузия, 1920, 26.07.2023
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
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Банк занимается финансированием строительства дорог, железных дорог, аэропортов и других инфраструктурных проектов в Азии
ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Грузия намерена воспользоваться сотрудничеством с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций для реализации в стране крупных проектов, в том числе прокладки Черноморского подводного кабеля и строительства первого глубоководного порта Анаклия, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.
На встрече Давиташвили с вице-президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) Константином Лимитовским были обсуждены приоритетные направления будущей деятельности банка в Грузии.

"Мы ориентированы на эффективное использование долгосрочного потенциала для структурных реформ и основных инфраструктурных инвестиций, таких как Черноморский подводный кабель, глубоководный порт Анаклия и так далее", – отметил Давиташвили в беседе с Лимитовским.

Соглашение о прокладке кабеля, по которому электроэнергия из Грузии и Азербайджана будет идти в Европу, правительства Грузии, Азербайджана Румынии и Венгрии подписали в декабре 2022 года.
Грузинские власти не раз заявляли о большом потенциале Грузии с точки зрения возобновляемых источников энергии и ее привлекательности как транзитного хаба.
Строительство нового порта началось в декабре 2017 года, но было приостановлено. В январе 2020 года власти разорвали контракт с "Консорциумом развития Анаклия", обвинив инвестора в невыполнении финансовых обязательств. Власти Грузии решили возобновить его строительство с условием, что государству будет принадлежать 51%.
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaВстреча министра экономики Левана Давиташвили и вице-президента Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Константина Лимитовского
Встреча министра экономики Левана Давиташвили и вице-президента Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Константина Лимитовского - Sputnik Грузия, 1920, 26.07.2023
Встреча министра экономики Левана Давиташвили и вице-президента Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Константина Лимитовского
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
По словам Давиташвили, за семь лет работы АБИИ показал реальный успех и переживает стремительный прогресс, расширяя свои границы и принимая новых членов.
Министр проинформировал вице-президента банка об общей экономической картине в Грузии и предоставил информацию о либеральной инвестиционной среде и важных текущих и планируемых проектах.
Он отметил, что Грузия может сыграть важную роль в улучшении связей между странами и экономиками региона и создании благоприятной инвестиционной среды на стыке Европы и Азии.
В свою очередь вице-президент АБИИ подчеркнул успешное и плодотворное сотрудничество с Грузией и в вместе с тем от имени банка выразил готовность к его дальнейшему развитию.
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций – международный финансовый институт, одной из стран-учредителей которого является Грузия.
Основные направления деятельности банка – стимулирование экономического развития, улучшение инфраструктурных связей в Азии путем инвестирования в инфраструктуру и в другие производительные секторы, а также двустороннее и многосторонне тесное сотрудничество с институтами развития.
В частности, Банк занимается финансированием строительства дорог, железных дорог, аэропортов и других инфраструктурных проектов в Азии.
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