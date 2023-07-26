https://sputnik-georgia.ru/20230726/o-chem-govoril-vitse-premer-gruzii-s-vitse-prezidentom-aziatskogo-banka-280343631.html

О чем говорил вице-премьер Грузии с вице-президентом Азиатского банка?

О чем говорил вице-премьер Грузии с вице-президентом Азиатского банка?

Банк занимается финансированием строительства дорог, железных дорог, аэропортов и других инфраструктурных проектов в Азии 26.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-26T13:01+0400

2023-07-26T13:01+0400

2023-07-26T13:01+0400

консорциум развития анаклия

леван давиташвили

анаклия

европа

азия

экономика

грузия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/1a/280342885_153:386:1892:1364_1920x0_80_0_0_35c443db799f0a557663a6714e4e17b7.jpg

ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Грузия намерена воспользоваться сотрудничеством с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций для реализации в стране крупных проектов, в том числе прокладки Черноморского подводного кабеля и строительства первого глубоководного порта Анаклия, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили. На встрече Давиташвили с вице-президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) Константином Лимитовским были обсуждены приоритетные направления будущей деятельности банка в Грузии. Соглашение о прокладке кабеля, по которому электроэнергия из Грузии и Азербайджана будет идти в Европу, правительства Грузии, Азербайджана Румынии и Венгрии подписали в декабре 2022 года. Грузинские власти не раз заявляли о большом потенциале Грузии с точки зрения возобновляемых источников энергии и ее привлекательности как транзитного хаба. Строительство нового порта началось в декабре 2017 года, но было приостановлено. В январе 2020 года власти разорвали контракт с "Консорциумом развития Анаклия", обвинив инвестора в невыполнении финансовых обязательств. Власти Грузии решили возобновить его строительство с условием, что государству будет принадлежать 51%. По словам Давиташвили, за семь лет работы АБИИ показал реальный успех и переживает стремительный прогресс, расширяя свои границы и принимая новых членов. Министр проинформировал вице-президента банка об общей экономической картине в Грузии и предоставил информацию о либеральной инвестиционной среде и важных текущих и планируемых проектах. Он отметил, что Грузия может сыграть важную роль в улучшении связей между странами и экономиками региона и создании благоприятной инвестиционной среды на стыке Европы и Азии. В свою очередь вице-президент АБИИ подчеркнул успешное и плодотворное сотрудничество с Грузией и в вместе с тем от имени банка выразил готовность к его дальнейшему развитию. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций – международный финансовый институт, одной из стран-учредителей которого является Грузия. Основные направления деятельности банка – стимулирование экономического развития, улучшение инфраструктурных связей в Азии путем инвестирования в инфраструктуру и в другие производительные секторы, а также двустороннее и многосторонне тесное сотрудничество с институтами развития. В частности, Банк занимается финансированием строительства дорог, железных дорог, аэропортов и других инфраструктурных проектов в Азии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

анаклия

европа

азия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

консорциум развития анаклия, леван давиташвили, анаклия, европа, азия, экономика, грузия, новости