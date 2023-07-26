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Певица Нани Брегвадзе открыла свою звезду на "Аллее звезд" в Баку – видео
Певица Нани Брегвадзе открыла свою звезду на "Аллее звезд" в Баку – видео
Известная грузинская певица, легенда советской эстрады Нани Брегвадзе открыла вместе с народным артистом АР Эмином Агаларовым свою именную звезду на первой... 26.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-26T14:59+0400
2023-07-26T14:59+0400
2023-07-26T15:04+0400
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Певица на церемонии открытия звезды призналась, что влюблена в Азербайджан. По ее словам, она с малых лет посещает "страну огней" и всегда – с удовольствием.В торжественной церемонии открытия звезды приняли участие посол Грузии в республике Зураб Патарадзе, продюсер Сосо Абзианидзе, режиссер Заза Орашвили, дочь Нани Брегвадзе – Екатерина Мамаладзе, советники министра культуры Азербайджана Джахангир Селимханов и Олег Амирбеков, народный артист АР Фархад Бадалбейли, а также композитор и музыкальный продюсер Константин Ноников.Нани Брегвадзе родилась в 1936 году, в 1983 году она стала народной артисткой СССР. Она также является народной артисткой Грузинской ССР и почетным гражданином Тбилиси.Настоящую славу принесла Брегвадзе песня "Снегопад", которую на протяжении долгих лет считают ее визитной карточкой. В репертуаре певицы русские и цыганские романсы, а также грузинские песни.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, нани брегвадзе, культура, культурная жизнь грузии, культура, памятник культуры, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, нани брегвадзе, культура, культурная жизнь грузии, культура, памятник культуры, видео
Певица Нани Брегвадзе открыла свою звезду на "Аллее звезд" в Баку – видео
14:59 26.07.2023 (обновлено: 15:04 26.07.2023)
Известная грузинская певица, легенда советской эстрады Нани Брегвадзе открыла вместе с народным артистом АР Эмином Агаларовым свою именную звезду на первой "Аллее звезд" в Баку – в Sea Breeze, сообщает Sputnik Азербайджан.
Певица на церемонии открытия звезды призналась, что влюблена в Азербайджан. По ее словам, она с малых лет посещает "страну огней" и всегда – с удовольствием.
В торжественной церемонии открытия звезды приняли участие посол Грузии в республике Зураб Патарадзе, продюсер Сосо Абзианидзе, режиссер Заза Орашвили, дочь Нани Брегвадзе – Екатерина Мамаладзе, советники министра культуры Азербайджана Джахангир Селимханов и Олег Амирбеков, народный артист АР Фархад Бадалбейли, а также композитор и музыкальный продюсер Константин Ноников.
Нани Брегвадзе родилась в 1936 году, в 1983 году она стала народной артисткой СССР. Она также является народной артисткой Грузинской ССР и почетным гражданином Тбилиси.
Настоящую славу принесла Брегвадзе песня "Снегопад", которую на протяжении долгих лет считают ее визитной карточкой. В репертуаре певицы русские и цыганские романсы, а также грузинские песни.