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Певица Нани Брегвадзе открыла свою звезду на "Аллее звезд" в Баку – видео

Певица Нани Брегвадзе открыла свою звезду на "Аллее звезд" в Баку – видео

Известная грузинская певица, легенда советской эстрады Нани Брегвадзе открыла вместе с народным артистом АР Эмином Агаларовым свою именную звезду на первой... 26.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-26T14:59+0400

2023-07-26T14:59+0400

2023-07-26T15:04+0400

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Певица на церемонии открытия звезды призналась, что влюблена в Азербайджан. По ее словам, она с малых лет посещает "страну огней" и всегда – с удовольствием.В торжественной церемонии открытия звезды приняли участие посол Грузии в республике Зураб Патарадзе, продюсер Сосо Абзианидзе, режиссер Заза Орашвили, дочь Нани Брегвадзе – Екатерина Мамаладзе, советники министра культуры Азербайджана Джахангир Селимханов и Олег Амирбеков, народный артист АР Фархад Бадалбейли, а также композитор и музыкальный продюсер Константин Ноников.Нани Брегвадзе родилась в 1936 году, в 1983 году она стала народной артисткой СССР. Она также является народной артисткой Грузинской ССР и почетным гражданином Тбилиси.Настоящую славу принесла Брегвадзе песня "Снегопад", которую на протяжении долгих лет считают ее визитной карточкой. В репертуаре певицы русские и цыганские романсы, а также грузинские песни.

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