https://sputnik-georgia.ru/20230726/pozhary-na-kanarskikh-ostrovakh-sgorelo-okolo-200-gektarov-lesa-280340103.html
Пожары на Канарских островах: сгорело около 200 гектаров леса
Пожары на Канарских островах: сгорело около 200 гектаров леса
Июль 2023 года может стать самым жарким в мировой истории 26.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-26T14:40+0400
2023-07-26T14:40+0400
2023-07-26T14:40+0400
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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Порядка 200 гектаров леса сгорело в результате пожаров на острове Гран-Канария, города на территории острова не пострадали, говорится в сообщении местной спасательной службы. В результате разбушевавшейся стихии на Гран-Канарии в муниципалитете Техеда эвакуировали 240 человек из города Куэвас Бланкас.Согласно данным программы Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus, июль 2023 года может стать самым жарким в мировой истории. Аномальные температурные рекорды фиксируются в Европе – в Испании, Италии, Франции и других странах, в Китае и США. В Греции в связи с жарой уже который день бушуют пожары. Синоптики предупреждают о рисках жары для здоровья граждан и домашнего скота, засухе и угрозе урожаю.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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жара, общество, лесной пожар, новости, в мире, происшествия
жара, общество, лесной пожар, новости, в мире, происшествия
Пожары на Канарских островах: сгорело около 200 гектаров леса
Июль 2023 года может стать самым жарким в мировой истории
ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Порядка 200 гектаров леса сгорело в результате пожаров на острове Гран-Канария, города на территории острова не пострадали, говорится в сообщении местной спасательной службы.
"На сегодня пострадало приблизительно 200 гектаров (лес и заросли растения дрок). На большей части территории был заранее разведен встречный пал ... что помогло обуздать огонь", – сказано в сообщении службы в Twitter.
В результате разбушевавшейся стихии на Гран-Канарии в муниципалитете Техеда эвакуировали 240 человек из города Куэвас Бланкас.
Согласно данным программы Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus, июль 2023 года может стать самым жарким в мировой истории.
Аномальные температурные рекорды фиксируются в Европе – в Испании, Италии, Франции и других странах, в Китае и США. В Греции в связи с жарой уже который день бушуют пожары. Синоптики предупреждают о рисках жары для здоровья граждан и домашнего скота, засухе и угрозе урожаю.