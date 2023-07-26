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Представитель МИД РФ о сближении Армении и Азербайджана – видео

Представитель МИД РФ о сближении Армении и Азербайджана – видео

Процесс нормализации армяно-азербайджанских отношений идет непросто, но альтернативы миру нет. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила... 26.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-26T14:30+0400

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"Процесс идет непросто, но альтернативы миру между Ереваном и Баку нет", – сказала Захарова. Делается все необходимое для примирения двух народов, отметила российский дипломат.Официальный представитель МИД РФ считает важным сформировать позитивную атмосферу для продолжения диалога между представителями общественности, экспертных сообществ, религиозных лидеров Армении и Азербайджана при российском содействии, а также для запуска трехсторонних межпарламентских контактов с целью укрепления доверия между народами двух стран."Связанные с этим вопросы вчера обсуждались на трехсторонней встрече министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении в Москве. Рассчитываем, что упомянутые контакты состоятся в ближайшие месяцы", – сказала Захарова.

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видео, мультимедиа, мария захарова, россия, мид рф, видео