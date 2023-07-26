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Представитель МИД РФ о сближении Армении и Азербайджана – видео
Представитель МИД РФ о сближении Армении и Азербайджана – видео
Процесс нормализации армяно-азербайджанских отношений идет непросто, но альтернативы миру нет. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила... 26.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-26T14:30+0400
2023-07-26T14:30+0400
2023-07-26T14:54+0400
видео
мультимедиа
мария захарова
россия
мид рф
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"Процесс идет непросто, но альтернативы миру между Ереваном и Баку нет", – сказала Захарова. Делается все необходимое для примирения двух народов, отметила российский дипломат.Официальный представитель МИД РФ считает важным сформировать позитивную атмосферу для продолжения диалога между представителями общественности, экспертных сообществ, религиозных лидеров Армении и Азербайджана при российском содействии, а также для запуска трехсторонних межпарламентских контактов с целью укрепления доверия между народами двух стран."Связанные с этим вопросы вчера обсуждались на трехсторонней встрече министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении в Москве. Рассчитываем, что упомянутые контакты состоятся в ближайшие месяцы", – сказала Захарова.
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MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, мария захарова, россия, мид рф, видео
видео, мультимедиа, мария захарова, россия, мид рф, видео
Представитель МИД РФ о сближении Армении и Азербайджана – видео
14:30 26.07.2023 (обновлено: 14:54 26.07.2023)
Процесс нормализации армяно-азербайджанских отношений идет непросто, но альтернативы миру нет. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге.
"Процесс идет непросто, но альтернативы миру между Ереваном и Баку нет", – сказала Захарова. Делается все необходимое для примирения двух народов, отметила российский дипломат.
Официальный представитель МИД РФ считает важным сформировать позитивную атмосферу для продолжения диалога между представителями общественности, экспертных сообществ, религиозных лидеров Армении и Азербайджана при российском содействии, а также для запуска трехсторонних межпарламентских контактов с целью укрепления доверия между народами двух стран.
"Связанные с этим вопросы вчера обсуждались на трехсторонней встрече министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении в Москве. Рассчитываем, что упомянутые контакты состоятся в ближайшие месяцы", – сказала Захарова.