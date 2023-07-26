https://sputnik-georgia.ru/20230726/press-konferentsiya-novyy-etap-gruzino-rossiyskikh-otnosheniy-280291991.html
Пресс-конференция: Новый этап грузино-российских отношений
Пресс-конференция: Новый этап грузино-российских отношений
Пресс-конференция политолога, конфликтолога Лали Морошкиной на тему "Новый этап грузино-российских отношений" состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik... 26.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-26T12:00+0400
2023-07-26T12:00+0400
2023-07-26T12:00+0400
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Лали Морошкина впервые за долгие годы побывала в России, выступила на телеканале "Звезда" и дала интервью российским СМИ. Во время поездки она своими глазами увидела, как Россия и россияне живут "под гнетом западных санкций". Как будут развиваться отношения Москвы и Тбилиси на фоне прагматичной политики грузинских властей и категоричного отказа открывать в Грузии "второй фронт"? Как отмена визового режима для граждан Грузии отражается на гуманитарных и личных связях двух народов? Каково место Грузии в меняющейся геополитической ситуации? На эти и другие актуальные вопросы в ходе брифинга ответит: – политолог, конфликтолог Лали МОРОШКИНА. Отправьте заявку на media@sputnik-georgia.com для подписки на e-mail рассылку анонсов Мультимедийного пресс-центра Sputnik Грузия.
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грузия, россия, новости, москва, тбилиси, лали морошкина, грузино-российские отношения, анонсы
грузия, россия, новости, москва, тбилиси, лали морошкина, грузино-российские отношения, анонсы
Пресс-конференция: Новый этап грузино-российских отношений
Пресс-конференция политолога, конфликтолога Лали Морошкиной на тему "Новый этап грузино-российских отношений" состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в среду, 26 июля, в 13:00
Лали Морошкина впервые за долгие годы побывала в России, выступила на телеканале "Звезда" и дала интервью российским СМИ. Во время поездки она своими глазами увидела, как Россия и россияне живут "под гнетом западных санкций".
Как будут развиваться отношения Москвы и Тбилиси на фоне прагматичной политики грузинских властей и категоричного отказа открывать в Грузии "второй фронт"? Как отмена визового режима для граждан Грузии отражается на гуманитарных и личных связях двух народов? Каково место Грузии в меняющейся геополитической ситуации? На эти и другие актуальные вопросы в ходе брифинга ответит:
– политолог, конфликтолог Лали МОРОШКИНА.
Отправьте заявку на media@sputnik-georgia.com для подписки на e-mail рассылку анонсов Мультимедийного пресс-центра Sputnik Грузия.