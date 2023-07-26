https://sputnik-georgia.ru/20230726/press-konferentsiya-novyy-etap-gruzino-rossiyskikh-otnosheniy-280291991.html

Пресс-конференция: Новый этап грузино-российских отношений

Пресс-конференция: Новый этап грузино-российских отношений

Пресс-конференция политолога, конфликтолога Лали Морошкиной на тему "Новый этап грузино-российских отношений" состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik... 26.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-26T12:00+0400

2023-07-26T12:00+0400

2023-07-26T12:00+0400

пресс-центр sputnik грузия

грузия

россия

новости

москва

тбилиси

лали морошкина

грузино-российские отношения

анонсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/04/268165031_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_7e1cee33b91ca4f96befbc17ddd63684.jpg

Лали Морошкина впервые за долгие годы побывала в России, выступила на телеканале "Звезда" и дала интервью российским СМИ. Во время поездки она своими глазами увидела, как Россия и россияне живут "под гнетом западных санкций". Как будут развиваться отношения Москвы и Тбилиси на фоне прагматичной политики грузинских властей и категоричного отказа открывать в Грузии "второй фронт"? Как отмена визового режима для граждан Грузии отражается на гуманитарных и личных связях двух народов? Каково место Грузии в меняющейся геополитической ситуации? На эти и другие актуальные вопросы в ходе брифинга ответит: – политолог, конфликтолог Лали МОРОШКИНА. Отправьте заявку на media@sputnik-georgia.com для подписки на e-mail рассылку анонсов Мультимедийного пресс-центра Sputnik Грузия.

москва

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, россия, новости, москва, тбилиси, лали морошкина, грузино-российские отношения, анонсы