https://sputnik-georgia.ru/20230726/problema-v-sanktsiyakh--v-gruzii-obyasnili-otkaz-prinyat-samolet-s-futbolistami-aktobe-280376314.html

Проблема в санкциях – в Грузии объяснили отказ принять самолет с футболистами "Актобе"

Проблема в санкциях – в Грузии объяснили отказ принять самолет с футболистами "Актобе"

Казахстанская делегация планировала прибыть в Грузию на борту российской авиакомпании UVT AERO, которая находится под санкциями 26.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-26T23:05+0400

2023-07-26T23:05+0400

2023-07-26T23:29+0400

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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Российская авиакомпания, которая изначально собиралась привезти делегацию казахстанского футбольного клуба "Актобе" на матч второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА с грузинским "Торпедо", находится под санкциями Евросоюза, и ей был отказано в прибытии в Грузию, говорится в заявлении Агентства гражданской авиации. Казахстанские футболисты планировали вылететь в среду чартерным рейсом в Грузию, но не смогли из-за отказа грузинских авиационных властей на посадку воздушного судна в Кутаиси. Матч должен пройти 27 июля в Кутаиси. По данным Агенства, для прибытия казахстанских футболистов в Грузию рейс осуществит казахская авиакомпания SCAT Airlines. Он прибудет в Кутаиси в 08:45 по местному времени.Между тем в футбольном клубе заявили, что пролет воздушного судна с делегацией ФК "Актобе" согласован со всеми уполномоченными структурами по всему маршруту, а документы с указанием типа и бортового номера воздушного судна, номера рейса, принадлежности судна авиакомпании своевременно были направлены грузинской стороне. Грузия и международные санкции Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом страна оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине. В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. Оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу.Авиасообщение Грузии с РоссиейВ середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году. Власти Грузии утверждают, что это было одностороннее решение России. Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили подчеркнул, что власти Грузии не прилагали никаких усилий для восстановления авиасообщения.Лидеры правящей партии "Грузинская мечта" также заявили, что приветствуют возобновление полетов, так как это пойдет на пользу сотням тысяч выходцев из Грузии, которые живут в РФ и вынуждены летать на родину через третьи страны.По их словам, все решения властей исходят исключительно из интересов народа, однако при этом Грузия не отказывается от своего решения соблюдать международные санкции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, кутаиси, уефа, агентство гражданской авиации, казахстан, россия, антироссийские санкции, авиасообщение россии и грузии