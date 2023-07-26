https://sputnik-georgia.ru/20230726/putin-provel-vstrechu-s-delegatsiey-iz-efiopii-v-sankt-peterburge---video-280361818.html

Путин провел встречу с делегацией из Эфиопии в Санкт-Петербурге - видео

Путин провел встречу с делегацией из Эфиопии в Санкт-Петербурге - видео

Президент РФ Владимир Путин провел встречу в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге с премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом, который прибыл в Россию с... 26.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-26T17:44+0400

2023-07-26T17:44+0400

2023-07-26T17:44+0400

видео

владимир путин

мультимедиа

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/1a/280361334_48:0:1996:1096_1920x0_80_0_0_2a428ca69fed249c98bd8fa04022c394.png

В начале переговоров Путин высоко оценил многолетние связи между Россией и Эфиопией. По словам президента РФ, взаимодействие с Эфиопией основано на принципах взаимного уважения и учитывает интересы друг друга."Для России Эфиопия была первой страной на Африканском континенте, с которой Россия заключила дипломатические отношения, и это было 125 лет назад. Недавно мы отметили эту дату", – подчеркнул Путин.Президент РФ сказал, что к визиту делегации Эфиопии подготовили пакет документов, среди которых соглашение по информационной безопасности, воздушному сообщению и т.д. Кроме того подготовлена дорожная карта по использованию атомной энергетики.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, владимир путин, мультимедиа, россия, видео