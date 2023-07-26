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Путин провел встречу с делегацией из Эфиопии в Санкт-Петербурге - видео
Путин провел встречу с делегацией из Эфиопии в Санкт-Петербурге - видео
Президент РФ Владимир Путин провел встречу в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге с премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом, который прибыл в Россию с... 26.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-26T17:44+0400
2023-07-26T17:44+0400
2023-07-26T17:44+0400
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В начале переговоров Путин высоко оценил многолетние связи между Россией и Эфиопией. По словам президента РФ, взаимодействие с Эфиопией основано на принципах взаимного уважения и учитывает интересы друг друга."Для России Эфиопия была первой страной на Африканском континенте, с которой Россия заключила дипломатические отношения, и это было 125 лет назад. Недавно мы отметили эту дату", – подчеркнул Путин.Президент РФ сказал, что к визиту делегации Эфиопии подготовили пакет документов, среди которых соглашение по информационной безопасности, воздушному сообщению и т.д. Кроме того подготовлена дорожная карта по использованию атомной энергетики.
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видео, владимир путин, мультимедиа, россия, видео
видео, владимир путин, мультимедиа, россия, видео
Путин провел встречу с делегацией из Эфиопии в Санкт-Петербурге - видео
Президент РФ Владимир Путин провел встречу в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге с премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом, который прибыл в Россию с официальным визитом. Встреча состоялась в составе делегаций двух стран.
В начале переговоров Путин высоко оценил многолетние связи между Россией и Эфиопией. По словам президента РФ, взаимодействие с Эфиопией основано на принципах взаимного уважения и учитывает интересы друг друга.
"Для России Эфиопия была первой страной на Африканском континенте, с которой Россия заключила дипломатические отношения, и это было 125 лет назад. Недавно мы отметили эту дату", – подчеркнул Путин.
Президент РФ сказал, что к визиту делегации Эфиопии подготовили пакет документов, среди которых соглашение по информационной безопасности, воздушному сообщению и т.д. Кроме того подготовлена дорожная карта по использованию атомной энергетики.