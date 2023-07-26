https://sputnik-georgia.ru/20230726/sharlotka-s-yablokami-prostoy-i-vkusnyy-retsept-dlya-nachinayuschikh-kulinarov-280362999.html

Шарлотка с яблоками: простой и вкусный рецепт для начинающих кулинаров

Шарлотка с яблоками: простой и вкусный рецепт для начинающих кулинаров

Шарлотка с яблоками – очень вкусная домашняя выпечка, которой можно побаловать как свою семью, так и гостей 26.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-26T18:29+0400

2023-07-26T18:29+0400

2023-07-26T18:29+0400

рецепты

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23432/32/234323299_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_9864e01d04caf0f7b2e0255c97b6b296.jpg

Практически у каждой хозяйки есть свой рецепт приготовления шарлотки, которую ценят не только за вкус, но и за бюджетность и не трудоемкость. Как приготовить шарлотку с яблоками – простые и вкусные рецепты для начинающих кулинаров, читайте в материале Sputnik Грузия. Классический рецепт Этот простой и вкусный рецепт пышной шарлотки с яблоками могут запросто приготовить и начинающие кулинары. Чтобы приготовить шарлотку по этому вкусному рецепту, возьмите 200 г муки, 200 г сахара, 2 яйца, 3-4 яблока, ванилин по вкусу и щепотку соды. Как приготовить: взбейте яйца до пены и, постепенно добавляя сахар, продолжайте взбивать миксером до получения пышной однородной массы. Добавьте в смесь муку, соду и ванилин, и хорошенько взбейте миксером. Тесто готово. Яблоки очистите, удалите сердцевину и нарежьте ломтиками произвольной формы. Положите их в тесто и осторожно перемешайте. В форму, смазанную любым маслом, выложите полученную массу и отправьте на 30 минут в духовку, разогретую до 190 градусов. Рецепт приготовления вкусной творожной шарлотки с яблоками, вы узнаете отсюда. Шарлотка на сметане Пышная и воздушная шарлотка с яблоками на сметане – это один из самых простых и вкусных рецептов. Для этого рецепта вкусной шарлотки, который с легкостью приготовят и начинающие кулинары, понадобится 150 г 20-процентной сметаны, 3 яйца, 200-220 г муки, 150 г сахара, 2 яблока и 0,5 ч. л. разрыхлителя. Как приготовить: взбейте яйца, сметану, сахар и ванилин до однородной массы. После добавьте в смесь муку, смешанную с разрыхлителем, и перемешайте до получения однородной массы средней густоты. Удалить сердцевину яблок и нарежьте плоды на небольшие кубики. Затем положите в тесто и перемешайте. Выложите полученную массу в форму для выпечки, предварительно смазав ее подсолнечным маслом, и выпекайте в духовке, разогретой до 180 градусов, минут 40-45. Шарлотка с яблоками на сковороде Для приготовления шарлотки по этому простому и вкусному рецепту возьмите 120 г сахара, 100 г муки, 30 г сливочного масла, 3 яйца, 2 яблока, ванилин и 0,5 ч. л. разрыхлителя. Как приготовить: взбейте миксером яйца, сахар и ванилин. Затем добавьте муку, смешанную с разрыхлителем, и мешайте до однородной массы. Из яблок удалите сердцевину и нарежьте дольками или ломтиками. Сковороду смажьте обильно размягченным маслом и оставьте в ней кусочки. После выложите на дно сковороды дольки яблок и залейте приготовленным тестом. Сковороду прикройте крышкой и поставьте на самый маленький огонь. Через 15-20 минут аккуратно переверните шарлотку на другую сторону, и, накрыв крышкой, готовьте еще минут 10. Начинающие кулинары смогут приготовить вкусную шарлотку с яблоками на сливочном масле, воспользовавшись этим видеосоветом. Шарлотка без яиц Этот простой и вкусный рецепт шарлотки с яблока без яиц без труда приготовят и начинающие кулинары. Для приготовления возьмите 300 г муки, 180 г сахара, 180 мл воды, 4 яблока, 75 мл растительного масла, 1 ч. л. ванильного сахара, 2 ч. л. разрыхлителя, 0,5 ч. л. соли. Как приготовить: смешайте муку с сахаром, ванилином и разрыхлителем. Налейте воду и масло, замесите однородное тесто. Три яблока, очистив и нарезав, смешайте с тестом. Готовую массу выложите в форму, предварительно смазанную маслом, а сверху украсьте дольками яблока и посыпьте корицей. Выпекайте шарлотку примерно 40 минут при температуре 180 градусов. Полезные советы Учтите, что при готовке шарлотки муки может потребоваться меньше или больше, чем указано в рецепте, поэтому ориентируйтесь на желаемую консистенцию теста, а не на ее количество. При этом муку обязательно просейте, чтобы тесто получилось пышным и воздушным. Количество сахара можно корректировать, если объем, указанный в рецепте, покажется вам чрезмерным, то его можно сократить. Духовки бывают разные, следовательно, температура и время приготовления также могут отличаться от указанных в рецепте. Поэтому регулируйте температуру в духовке, и проверяйте готовность шарлотки шпажкой. Если вы планируете приготовить шарлотку в сковородке, то она обязательно должна быть антипригарная, с толстым дном и стенками. Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

рецепты, справки