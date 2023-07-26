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Умерла известная ирландская певица Шинейд О'Коннор – СМИ
Умерла известная ирландская певица Шинейд О'Коннор – СМИ
Год назад 17-летний сын певицы покончил с собой 26.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-26T22:34+0400
2023-07-26T22:34+0400
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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Известная ирландская певица Шинейд О'Коннор умерла в возрасте 56 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на Irish Times. "Ирландская певица Шинейд О'Коннор скончалась в возрасте 56 лет", – пишет газета. В 1990 году певица получила престижную музыкальную премию "Грэмми" за альбом I Do Not Want What I Haven't Got, а ее песня Nothing Compares 2 U в том же году стала лучшей песней по версии Billboard Music Awards. Певица выпустила 10 студийных альбомов. Информация о том, что у певицы нервное расстройство распространялась на протяжении всей ее музыкальной карьеры, кроме того О'Коннор несколько раз заявляла об уходе из музыкального бизнеса.В июне 2016 году певица, у которой было диагностировано биполярное расстройство, опровергала сообщения о том, что пыталась покончить жизнь самоубийством. За месяц до этого она пропала без вести, не вернувшись с прогулки. Тогда полиция ее обнаружила в течение суток. В 2022 году певицу госпитализировали через неделю после того, как ее 17-летний сын Невиим Неста Али Шейн О'Коннор покончил с собой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Умерла известная ирландская певица Шинейд О'Коннор – СМИ
22:34 26.07.2023 (обновлено: 23:20 26.07.2023)
Год назад 17-летний сын певицы покончил с собой
ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik.
Известная ирландская певица Шинейд О'Коннор умерла в возрасте 56 лет, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Irish Times.
"Ирландская певица Шинейд О'Коннор скончалась в возрасте 56 лет", – пишет газета.
В 1990 году певица получила престижную музыкальную премию "Грэмми" за альбом I Do Not Want What I Haven't Got, а ее песня Nothing Compares 2 U в том же году стала лучшей песней по версии Billboard Music Awards. Певица выпустила 10 студийных альбомов.
Информация о том, что у певицы нервное расстройство распространялась на протяжении всей ее музыкальной карьеры, кроме того О'Коннор несколько раз заявляла об уходе из музыкального бизнеса.
В июне 2016 году певица, у которой было диагностировано биполярное расстройство, опровергала сообщения о том, что пыталась покончить жизнь самоубийством. За месяц до этого она пропала без вести, не вернувшись с прогулки. Тогда полиция ее обнаружила в течение суток.
В 2022 году певицу госпитализировали через неделю после того, как ее 17-летний сын Невиим Неста Али Шейн О'Коннор покончил с собой.