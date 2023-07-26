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Восемь человек застряли в незаконном золотом руднике в Индонезии

Восемь человек застряли в незаконном золотом руднике в Индонезии

Кислород быстро заканчивается, поэтому к спасательным операциям присоединились военные 26.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-26T19:09+0400

2023-07-26T19:09+0400

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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Восемь человек не могут выбраться из затопленного водой незаконного золотого рудника на острове Ява в Индонезии – идет поисковая операция пропавших, сообщает индонезийский портал Kompas. Согласно информации издания, шахтеры копали шахту глубиной 60 метров в деревне Панкуренданг вечером 25 июля, когда вода неожиданно затопила незаконный рудник. Кислород быстро заканчивается, поэтому к спасательным операциям присоединились военные. Рабочие вошли в шахту в 20:00 по местному времени (16:00 мск) во вторник и с тех пор находятся внутри, отметил он."Мы не знаем их текущего состояния, давайте помолимся, чтобы их можно было безопасно эвакуировать", – сказал Ситепу, добавив, что у шахты нет лицензии. В свою очередь координатор поисково-спасательной группы Амин Риянто сообщил, что если попытки откачать воду из шахты не увенчаются успехом, на поиски рабочих будут отправлены водолазы. Это не первое ЧП в незаконных золотых рудниках в Индонезии. В 2021 году 6 человек погибли на острове Сулавеси в результате обрушения незаконного золотого рудника. По меньшей мере 16 человек погибли двумя годами ранее по той же причине.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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