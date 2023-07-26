https://sputnik-georgia.ru/20230726/vosem-chelovek-zastryali-v-nezakonnom-zolotom-rudnike-v-indonezii-280366013.html
Восемь человек застряли в незаконном золотом руднике в Индонезии
Восемь человек застряли в незаконном золотом руднике в Индонезии
Кислород быстро заканчивается, поэтому к спасательным операциям присоединились военные 26.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-26T19:09+0400
2023-07-26T19:09+0400
2023-07-26T19:14+0400
происшествия
индонезия
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/17/276988623_0:256:3083:1990_1920x0_80_0_0_28c009f2c30c24dfe06dd307d46b9cfe.jpg
ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Восемь человек не могут выбраться из затопленного водой незаконного золотого рудника на острове Ява в Индонезии – идет поисковая операция пропавших, сообщает индонезийский портал Kompas. Согласно информации издания, шахтеры копали шахту глубиной 60 метров в деревне Панкуренданг вечером 25 июля, когда вода неожиданно затопила незаконный рудник. Кислород быстро заканчивается, поэтому к спасательным операциям присоединились военные. Рабочие вошли в шахту в 20:00 по местному времени (16:00 мск) во вторник и с тех пор находятся внутри, отметил он."Мы не знаем их текущего состояния, давайте помолимся, чтобы их можно было безопасно эвакуировать", – сказал Ситепу, добавив, что у шахты нет лицензии. В свою очередь координатор поисково-спасательной группы Амин Риянто сообщил, что если попытки откачать воду из шахты не увенчаются успехом, на поиски рабочих будут отправлены водолазы. Это не первое ЧП в незаконных золотых рудниках в Индонезии. В 2021 году 6 человек погибли на острове Сулавеси в результате обрушения незаконного золотого рудника. По меньшей мере 16 человек погибли двумя годами ранее по той же причине.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
индонезия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/17/276988623_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_07fb6329b02214d50c08ce15a72f8800.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, индонезия, в мире, новости
происшествия, индонезия, в мире, новости
Восемь человек застряли в незаконном золотом руднике в Индонезии
19:09 26.07.2023 (обновлено: 19:14 26.07.2023)
Кислород быстро заканчивается, поэтому к спасательным операциям присоединились военные
ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Восемь человек не могут выбраться из затопленного водой незаконного золотого рудника на острове Ява в Индонезии – идет поисковая операция пропавших, сообщает индонезийский портал Kompas.
Согласно информации издания, шахтеры копали шахту глубиной 60 метров в деревне Панкуренданг вечером 25 июля, когда вода неожиданно затопила незаконный рудник. Кислород быстро заканчивается, поэтому к спасательным операциям присоединились военные.
"Сегодня утром мы получили сообщение о том, что восемь человек оказались в ловушке внутри шахты. Прямо сейчас мы все еще пытаемся откачать воду. Мы сосредоточены на спасении жизней шахтеров", – заявил в среду глава местной полиции Эди Суранта Ситепу.
Рабочие вошли в шахту в 20:00 по местному времени (16:00 мск) во вторник и с тех пор находятся внутри, отметил он.
"Мы не знаем их текущего состояния, давайте помолимся, чтобы их можно было безопасно эвакуировать", – сказал Ситепу, добавив, что у шахты нет лицензии.
В свою очередь координатор поисково-спасательной группы Амин Риянто сообщил, что если попытки откачать воду из шахты не увенчаются успехом, на поиски рабочих будут отправлены водолазы.
Это не первое ЧП в незаконных золотых рудниках в Индонезии. В 2021 году 6 человек погибли на острове Сулавеси в результате обрушения незаконного золотого рудника. По меньшей мере 16 человек погибли двумя годами ранее по той же причине.