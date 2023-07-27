https://sputnik-georgia.ru/20230727/chto-takoe-tsifrovoy-rubl--vse-samoe-glavnoe-prostymi-slovami-280438993.html

Что такое цифровой рубль – все самое главное простыми словами

Что такое цифровой рубль – все самое главное простыми словами

Пользоваться цифровой валютой можно будет наряду с наличными и безналичными рублями 27.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-27T20:38+0400

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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Цифровой рубль – это третья форма российской национальной валюты, которую планирует выпускать Банк России (Центробанк России).Законопроект о правовом статусе цифрового рубля вступит в силу с 1 августа 2023 года. Президент России Владимир Путин подписал поправки в Гражданский кодекс 24 июля.Цифровая валюта – это не криптовалюта, а национальное денежное средство. Как пояснил Банк России, разница в том, что у криптовалюты нет единого эмитента и не существует единого центра, который нес бы обязательства по ней. Цифровые рубли будет выпускать ЦБ РФ.На сегодняшний день существуют две формы рубля – наличные деньги, то есть бумажные банкноты и металлические монеты, и безналичные деньги, которые находятся на счетах в банках. В свою очередь, цифровые рубли будут храниться в цифровых кошельках граждан и компаний.Цифровые кошельки будут открываться на платформе Банка России, который будет нести ответственности за эти кошельки. На этой платформе будут проходить операции с цифровыми рублями. Зайти в свой кошелек можно будет с мобильных приложений банков или интернет-банков.При этом граждане сами будут решать какой формой рубля пользоваться. К примеру, в случае получения перевода в виде цифровых денег, их можно будет перевести себе на счет в банке и потом снять наличные в банкомате или кассе банка. А можно оставить в своем цифровом кошельке. "Никто никого насильно в цифровой рубль загонять не собирается. Это абсолютно добровольное использование, это дополнительная возможность для людей", – сказала глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.Расчет на то, что пользоваться цифровым рублем будет удобнее, дешевле и для людей, и для бизнеса, сказала Набиуллина.Когда запустят цифровой рубльБанк России решил не спешить с широким внедрением цифрового рубля, так как это является масштабным проектом. "Сначала нам нужно провести пилот на реальных цифровых рублях с реальными клиентами, отработать с банками базовые операции (открытие и закрытие цифровых кошельков, перевод цифровых рублей между гражданами, оплата покупок и услуг по QR-коду), – говорится на сайте ЦБ России. Только после этого планируется расширение круга операций. Решения будут приниматься по результатам прохождения всех этапов пилотного проекта. Пилотный проект стартует с оплаты по статическому QR-коду через банковское приложение, а уже потом добавится оплата через прикладывание смартфона, рассказал заместитель директора департамента национальной платежной системы Банка России Денис Поляков журналистам.Уже идет работа над операциями в офлайне, но запустить эту систему удастся не ранее чем через полтора-два года.Что касается финансовой стороны вопроса, планируется, что для граждан переводы и платежи в цифровых рублях будут бесплатными, бизнесу же за прием оплаты цифровыми рублями придется платить 0,3% от платежа. Материал подготовлен на основе открытых источниковПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, экономика, россия, владимир путин, цифровой рубль, справки