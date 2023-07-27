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Георгиевский трактат спас грузин от истребления – мнение эксперта
Георгиевский трактат спас грузин от истребления – мнение эксперта
Царь объединенного царства Картли-Кахети Ираклий II подписал Георгиевский трактат с Россией, чтобы спасти христианскую Грузию от истребления, сказала... 27.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-27T16:41+0400
2023-07-27T16:41+0400
2023-07-27T16:49+0400
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Лали Морошкина пояснила, что у Грузии на тот момент не было другого выхода. Профессор напомнила, что некоторые грузины даже шли на такие страшные шаги, как принятие ислама или смешанных браков только для того, чтобы удержать страну."Я имею непосредственное отношение к Кахети, где Ираклий II выстроил огромную стену и защищал свой народ. Что можно сказать кроме слов благодарности такому великому царю?" – сказала Морошкина.В честь 240-летия заключения Георгиевского трактата 24 июля в крепости Георгиевск прошли праздничные мероприятия. По трактату Царь Ираклий II признавал покровительство России и частично отказывался от самостоятельной внешней политики, обязываясь своими войсками служить российской императрице. В тот период в Закавказье все более усиливались Иран и Турция.
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видео, видео-новости из грузии, экспертное мнение, лали морошкина, мультимедиа, видео
видео, видео-новости из грузии, экспертное мнение, лали морошкина, мультимедиа, видео
Георгиевский трактат спас грузин от истребления – мнение эксперта
16:41 27.07.2023 (обновлено: 16:49 27.07.2023)
Царь объединенного царства Картли-Кахети Ираклий II подписал Георгиевский трактат с Россией, чтобы спасти христианскую Грузию от истребления, сказала политолог, профессор Лали Морошкина в интервью в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
Лали Морошкина пояснила, что у Грузии на тот момент не было другого выхода. Профессор напомнила, что некоторые грузины даже шли на такие страшные шаги, как принятие ислама или смешанных браков только для того, чтобы удержать страну.
"Я имею непосредственное отношение к Кахети, где Ираклий II выстроил огромную стену и защищал свой народ. Что можно сказать кроме слов благодарности такому великому царю?" – сказала Морошкина.
В честь 240-летия заключения Георгиевского трактата 24 июля в крепости Георгиевск прошли праздничные мероприятия. По трактату Царь Ираклий II признавал покровительство России и частично отказывался от самостоятельной внешней политики, обязываясь своими войсками служить российской императрице. В тот период в Закавказье все более усиливались Иран и Турция.