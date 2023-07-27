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Гоблин о форуме "Россия - Африка", контрнаступлении Украины и скандале в Молдове
Гоблин о форуме "Россия - Африка", контрнаступлении Украины и скандале в Молдове
Пиарщики сильно перестарались, когда рекламировали и расхваливали западную военную технику. А сейчас она доказывает свою полную непригодность на поле боя на... 27.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-27T19:31+0400
2023-07-27T19:31+0400
2023-07-27T19:31+0400
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Теперь Запад просит ВСУ не задействовать их танки и бронемашины в основных боевых действиях. Об этом в интервью каналу "Spuitnik на русском" рассказал переводчик и публицист Дмитрий Пучков. Подробнее смотрите в новом выпуске "Категорически с Гоблином".
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MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, россия, экспертное мнение, видео
видео, мультимедиа, россия, экспертное мнение, видео
Гоблин о форуме "Россия - Африка", контрнаступлении Украины и скандале в Молдове
Пиарщики сильно перестарались, когда рекламировали и расхваливали западную военную технику. А сейчас она доказывает свою полную непригодность на поле боя на Украине.
Теперь Запад просит ВСУ не задействовать их танки и бронемашины в основных боевых действиях. Об этом в интервью каналу "Spuitnik на русском" рассказал переводчик и публицист Дмитрий Пучков. Подробнее смотрите в новом выпуске "Категорически с Гоблином".